Bledski forum / Komšić i Džaferović otišli u Sloveniju, ali bez Dodika

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović učestvuju na Bledskom strateškom forumu u Republici Sloveniji.

Članovi Predsjedništva BiH bit će panelisti na panelu lidera “Budućnost Evrope – Proširenje”, koji počinje u 16:30 sati, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Na marginama Foruma članovi Predsjedništva BiH sastat će se s predsjednikom Republike Slovenije Borutom Pahorom, 2. septembra 2021. godine.

Podsjetimo da član Predsjedništva BiH Milorad Dodik neće učestvovati na ovom forumu.

Glavna tema Bledskog strateškog je budućnost Evrope, a upravo na tu temu sa liderima Evropske unije razgovarat će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On će učestvovati na panelu posvećenom budućnosti Evrope i njene otpornosti na izazove, sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, premijerima Češke Andrejem Babišem, Slovačke Eduardom Hegerom, Slovenije Janezom Janšom, Grčke Kirijakosom Micotakisem, Mađarske Viktorom Orbanom i Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

“Predsjedništvo nije donijelo odluku da se ode na Summit u Sloveniju, ukoliko neko ode on je otišao u privatnom aranžmanu. To je dodatna karikatura i pokazuje da je neko spreman iskoristiti takav forum da nametne svoje mišljenje. BiH nije na putu ka članstvu u NATO-u i to je veoma jasno“, kazao je Dodik jučer na konferenciji za novinare.