COVID-19 ušao u školske klupe: U jednoj školi – 38 učenika u izolaciji

U Trebinju je prošle sedmice evidentirano stotinu novozaraženih, a u prvim danima ove, već 61 osoba је zaražena. Najveći problem je, kažu epidemiolozi, što je koronavirus ušao u školske klupe.

“Još dva puta ćemo do kraja ove sedmice slati uzorke na analizu tako da će i ove sedmice biti stotinjak novozaraženih. To je već četvrta ili peta sedmica da se držimo na 70, 80, 90 do stotinu novozaraženih sedmično”, rekla je Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.

Još jedan od problema je što je koronavirus ušao i u trebinjske škole, piše BHRT.

“To je bilo očekivano budući da je promijenjen taj režim nastave 45 minuta sa punim odjeljenjima i da smo vakcinisali sve osobe starije od 65 godina i hronične bolesnika tako da smo zarazu potisnuli u mlađe kategorije”, rekla je Durić.

U Osnovnoj školi “Sveti Vasilije Ostrški” je možda i najteža situacija kada govorimo o obrazovnim ustanovama u Trebinju.

Milorad Nadaždin, direktor ove osnovne škole naveo je:

“U mojoj školi je 38 učenika u izolaciji, dva učenika su pozitivna na koronavirus, dvadesetak učenika u petak izlazi iz izolacije i nema nekih novih prijavljenih slučajeva u toku ova dva dana, ponedeljak i utorak”.

Nastavno osoblje kaže da je uvijek bilo učenika u izolaciji zbog porodičnih kontakаta, ističući da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite.

Ponašanje građana je, kažu epidemiolozi, kao da mjere ne postoje.

Ništa bolja situacija nije ni u drugim istočnohercegovačkim opštinama.

Stručnjaci apeluju na građane da je jedino rješenje i zaštita vakcinacija. U Trebinju je vakcinisano oko 40 posto stanovništva. Kad se stigne do procenta od 90 – tada se može govoriti o kolektivnom imunitetu.