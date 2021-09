Danas je prvi dan jeseni, evo kakvo nas vrijeme očekuje

Na sjevernoj Zemljinoj polulopti danas počinje jesen koja stiže u 21:20 sati kada nastupa ravnodnevnica, nakon čega dani postaju kraći.

U isto vrijeme za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje proljeće. Jesen će trajati 90 dana, sve do 21. decembra, kada nastupa zima.

Sunce će nakon 22. septembra početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže.

Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupoli Sunce će dosegnuti prvog dana zime.

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje od 22 do 24 stupnja.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.