Danas kiša i oblačno vrijeme: Objavljena prognoza do petka

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 6; Drvar 12; Bihać, Ivan-sedlo i Livno 13; Banja Luka, Bugojno, Jajce i Sanski Most 14; Doboj, Sarajevo, Tuzla i Zenica 15; Bijeljina i Gradačac 16; Trebinje 19; Mostar i Neum 20°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946hPa, za 1hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Malo kiše može pasti prije podne i sredinom dana u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22°C.

U srijedu, 29. septembra 2021. godine, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Padavine u Bosni se očekuju krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

U četvrtak, 30. septembra 2021. godine, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Od jutarnjih sati padavine u Bosni, a od sredne dana prema poslijepodnevnim satima i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje od 21 do 25°C.

U petak, 1. oktobra 2021. godine, u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C, na jugu zemlje od 21 do 25°C.