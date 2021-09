Danas u BiH oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom

Danas će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije. Vjetar slab do umjeren u Posavini sjeverni, a u ostaku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, a dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusa.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u većini područja. U ostatku dana lokalni pljuskovi s grmljavinom na području Hercegovine, zapadne, centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 19 do 28 stepeni.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna do 28 stepeni.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 14 do 26 stepeni.