Đoković u polufinalu US Opena

Prvi teniser svijeta Novak Đoković slavio je protiv Mattee Berrettinija (8. ATP) rezultatom 3:1, po setovima 5:7, 6:2, 6:2 i 6:3, i tako prošao u polufinale US Opena.

Na čak četiri od pet mečeva na ovogodišnjem US Openu Đoković je izgubio prvi set. Tako je bilo i protiv Berrettinija, koji je bio i najteža prepreka za srbijanskog tenisera u dosadašnjem žrijebu posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni.

U prvom setu bilo je break lopti na obje strane, ali su igrači čuvali svoj servis sve do produženog dijela seta. Pri rezultatu 5:5 Italijan oduzima servis protivniku i rezultatom 7:5 privodi prvi dio igre kraju.

Nastavak donosi buđenje srbijanskog tenisera i mnogo bolju igru koja se vidjela i na rezultatu. Uslijedila su dva gotovo preslikana seta u kojima je Đoković s po dva breaka prednosti došao do preokreta (6:2 i 6:2).

U četvrtom setu prvi teniser svijeta startuje odlično i dolazi do 3:0. To je bilo nedostižno za osmog igrača svijeta i tako je Đoković prošao u polufinale.

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) na sjajan način napravila je izvještaj o pobjedi Đokovića.

“Uzmite mu set na vlastitu odgovornost”, naveli su iz ATP-a aludirajući na činjenicu da je na četiri od pet mečeva Đoković izgubio prvi set, a onda “razbio” rivala u nastavku.

U polufinalu ga čeka još jedna nezgodna prepreka. U pitanju je četvrti igrač svijeta, Alexander Zverev. Njemački teniser je u tri seta izbacio Lloyda Harrisa.

Đokoviću su tako ostala još samo dva koraka do ispisivanja historije. Srbijanski teniser ima šansu osvojiti “kalendarski Grand Slam”, pošto je u 2021. godini osvojio tri najveća turnira. Eventualnom pobjedom na US Openu Đoković bi došao i do rekordnog, 21. trofeja na Grand Slam turnirima.