Dr. Jurić: Crne brojke u BiH su realan scenarij koji nikoga nije iznenadio

Crne brojke u BiH su realni scenarij koji nikoga nije iznenadio, a struka je na to upozoravala. Ulazimo u crvenu zonu, ali situacija će se popraviti, kazala je za N1 epidemiologinja dr. Andrea Jurić.

To se događa, ali nije svugdje ista situacija. Pored 4. vala imate naše kantone gdje imate manje ili više dobru ili lošu situaicju. U ZHK smo u silaznoj putanji transmisije u zajednici. U posljednja 24 sata imali 16 slučajeva, a 34 oporavljena. Ali postoje veliki gradovi kao Sarajevo gdje pandemija ide prema gore i onda je očekivati u narednom razdoblju da će brojevi rasti dok ne dođe do ravnog dijela i dok se broj zaraženih ne ustali. Onda će krenuti u silazak četvrti val”, kazala je Jurić. Govoreći o informaciji da je BiH stavljena na EU listu rizičnih zemalja, kazala je kako je to realna situacija. “Ne bih svaćala to alarmantno, situacija će se popraviti. Tada će nas, nadam se, vratiti u naš prethodni status”, kazala je.

Kada je u pitanju delta soj, kazala je kako je on postigao sve uvjete za ubrzano širenje, ali da je sada virus u blažem obliku. “Svaki virus nastoji mutirati da se što lakše i brže širi, ali u prirodi virusa je da se razvije da bude blaži oblik s većim obuhvatom domaćina. Nadamo se da ćemo, pored toga što je delta soj postigao da je zarazniji, vidjeti da ipak budu blaže kliničke slike. Za sada nemamo pouzdanih znanstvenih dokaza za to”, dodala je. Govoreći o cijepljenju, istaknula je kako je uvijek naglašavano da cjepivo nije stopostotna zaštita od obolijevanja, ali daje veliku vjerojatnost da nećemo oboliti ili da, ako obolimo, nećemo završiti s teškim simptomima i smrtnih ishodom.

“Situacija je trenutno loša, ali sada znamo dosta stvari koje ranije nismo znali o ponašanju virusa i kako sebe zaštiti. Ali treba imati na umu da sprečavanje bolesti nije samo imunuzacija, iako je prva mjera, već je i jačanje imuniteta, pranje ruku, nošenje maske, izbjegavanje gužve, održavanje distance i na svim tim mjerama treba inzistirati”, naglasila je. O povećanom broju zaraze među djecom, kazala je kako je to očekivano jer je počela školska godina po klasičnom sustavu. Jurić je navela kako je ohrabrujuće da nema težih kliničkih slika u dobnoj skupini do 15 godina.

Na pitanje treba li BiH stimulirati cijepljenje kao što su to radile zemlje regije ili svijeta, Jurić je odgovorila: “Stimulacija je kada hoćete da se osoba odrekne nečega i dajete joj neku kompenzaciju u vidu stimulacije. Ne vidim zašto bi se ikoga trebalo stimulirati da odabere život umjesto ugrožavanja zdravlja i eventualnog smrntog ishoda. Mislim da je svako dovoljno zreo i pametan”. Poručila je kako svi trebaju poštivati mjere, a da inspekcije imaju jednak tretman prema svima.