Kraj dezinformacijama oko COVID-19? Znanstvenici testiraju sistem koji poboljšava kvalitetu pretraga za 80 posto

Znanstvenici su napravili novi sistem koji za 80 posto povećava ispravnost i pouzdanost internetskih pretraga vezanih za zdravlje, kako bi ljudi mogi donositi informiranije odluke vezane za teme poput COVID-a.

Internetske tražilice su među najčešćim alatima koje javnost koristi za traženje činjenica oko bolesti COVID-19 i njezinog utjecaja na njihovo zdravlje. Širenje dezinformacija može imati ozbiljne posljedice pa je tim znanstvenika sa Sveučilišta Waterloo osmislio način kako da se pretrage putem internetskih tražilica učine pouzdanijima.

S toliko novih informacija koje konstantno izlaze, ljudima se može učiniti kao preveliki izazov razaznati što je od toga istina, a što nije. No posljedice dezinformacija mogu biti prilično ozbiljne, poput toga da ljudi odlaze kupiti lijekove ili koriste domaće pripravke koji im mogu štetiti, ističe Ronak Pradeep, student na doktoratu na spomenutom sveučilištu i vodeći autor studije.

Čak i najveće tražilice koje imaju milijarde pretraga dnevno ne mogu držati korak s tim, smatra Pradeep, obzirom da je u kratko vrijeme izašao ogroman broj znanstvenih podataka i istraživanja oko COVID-19.

Većina sistema preferira dobro uređene podatke, pa one često ne znaju razaznati članak koji promovira uzimanje izbjeljivača oralnim putem za sprječavanje COVID-19 od legitimnih zdravstvenih informacija. Naš cilj je pomoći ljudima da dođu do tačnih članaka te dobiju ispravne informacije tako da mogu donijeti bolje odluke vezane za stvari poput COVID-a, kaže Pradeep.

Cilj projekta kojeg Pradeep i njegov tim vode jest rafinirati programe pretraživanja kako bi se promovirale najbolje zdravstvene informacije prema korisnicima.

Koriste neuralnu arhitekturu rerangiranja u dvije faze koja se naziva mono-duo-T5 za pretraživanje, a proširili su je sistemom za predviđanje oznaka Vera, koji je usmjeren na razlikovanje tačnih od sumnjivih i netočnih informacija.

Njihov sistem se povezuje s protokolima pretraživanja koji se oslanjaju na podatke koji dolaze od Svjetske zdravstvene organizacije i potvrđenih informacija te ih koristi kao osnovu za rangiranje, promociju, a ponekad i izbacivanje online članaka.

Njihova studija s rezultatima preliminarnih testiranja sustava objavljena je u znanstvenoj publikaciji SIGIR ’21: Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.