Ne jenjava uvoz luksuznih automobila u BiH: Za tri zvijeri potrošeno 1,5 miliona KM

Osim tri vozila, čija ukupna vrijednost dostiže više od milijun i pol KM, u BiH je uvezeno još nekoliko luksuznih autobomila koji su vlasnike došli po više od 400.000 KM.

Najskuplji automobil uvezen u Bosnu i Hercegovinu u prvih osam mjeseci ove godine je Ferrari F142, za kojeg je ponosni vlasnika platio 489.457 KM, plus 83.260 KM dadžbina. Pored ovog vozila, koje je iznosilo više od pola milona KM, u BiH su tokom ove godine uvezena još dva automobila skuplja od 400.000, a među njima su Lamborghini Urus 636, vrijedan 426.664 KM, za koji je izdvojeno još 72.581 KM dadžbina, pišu Nezavisne novine.

"Za osam mjeseci ove godine uvezen je i Lamborghini Urus kojeg je vlasnik platio 425.993,02 KM, plus dadžbine 72.452,81 KM", kazali su iz UNO BiH. Osim tri vozila, čija ukupna vrijednost dostiže više od milion i pol KM, u BiH je uvezeno još nekoliko luksuznih autobomila koji su vlasnike došli po više od 400.000 KM, a među njima su Lamborghini Urus 636 od 371.671,75 KM plus porezi 63.315,10 KM, zatim Lamborghini Urus ZL301A 364.728,75 KM i 62.134.77 dadžbina, Lamborghini Huracan 724 vrijedan 347.243,75 KM plus 59.056,94 KM dadžbina. Vlasnici dva Porschea 911 Turbo S morali su izdvojiti nešto više od 350.000 KM, pa je tako jedan plaćen 312.234,06 KM plus dadžbine 53.103,25, a drugi 311.690,34 KM i za dadžbine 53.010,82 KM. Iznosom nešto manje od 350.000 KM plaćena su dva Mercedesa AMG G63, pa je tako jedan iznosio 293.581,82 KM plus dadžbine 49.924,21, dok je za drugi izdvojeno 292.736,90 KM plus dadžbine 49.797,57 KM.

Ukupno gledano deset najskupljih automobila uvezenih u osam mjeseci plaćeno je više 4,2 miliona odnosno vozila su vrijedna više od 3,6 miliona, a za njih je dano više od 620.000 dadžbina. Usporedbe radi, najskuplji četvorotočkaš koji je uvezen u BiH u 2020. godini iznosio je oko 622.000 KM. Radi se o Ferrariju 488 Pista F142 vrijednosti 531.985 maraka, dok su uvozne dadžbine iznosile 90.459 KM.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima pri Gospodarskoj komori FBiH, kazao je za Nezavisne da su se čak i prošle godine u jeku pandemije kupovali skupi automobili, ali da je sigurno malo građana koji sebi mogu tako nešto priuštiti. “Kod nas tržište skupocjenih automobila nije veliko, tako da taj segment uvoza nije uzdrman krizom prouzročenom pandemijom i nije nikada bio ugrožen”, kazao je Muratović. Kako je rekao, kupovina skupocjenih automobila nije pokazatelj da ima krize kod naših građana, nego je suština raslojavanje koje postoji u našem društvu između ljudi koji kupuju najjeftinija vozila i onih koji su u stanju da potroše gotovo nezamislive iznose za jednog četvorotočkaša.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže kako podatak da se više od milijun i pol KM odnosi na samo tri ekstremno luksuzna vozila pokazuje kako statistika često zavarava. “Jasno je da vozila takve vrijednosti kupuju rijetki ekstremno bogati pojedinci, koji ni u kom smislu ne odražavaju stanje gospodarstva i društva u cjelini”, kazao je Gavran. Dodao je da su neki od najvećih kupaca luksuznih i preskupih vozila institucije vlasti na svim razinama, čiji vozni parkovi su, kako kaže, sramotno brojni i luksuzni.