Ostaju li građani bez pasoša? Još se čeka 16 miliona knjižica

Građani Bosne i Hercegovine mogli bi ponovno ostati bez knjižica za pasoše jer je njihova nabava zaustavljena na osnovi uložene žalbe na postupak nabave koji je pokrenula Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), piše Večernji list BiH.

Pogodovanje IDDEEA je još krajem aprila ove godine raspisala natječaj vrijedan 37,6 miliona maraka za nabavu 16 miliona knjižica za pasoše, da bi krajem juna bila uložena žalba na tu nabavu, a na osnovi koje je obustavljen cijeli postupak. Ured za razmatranje žalbi BiH sredinom avgusta odlučio je po spomenutoj žalbi i poništio cijeli postupak nabave.

Ured je utvrdio da je IDDEEA prilikom nabave knjižica za pasoše pogodovala tvrtki Milbauer, zbog čega je, između ostalog, poništio natječajnu dokumentaciju. Na spomenutu nabavu žalile su se tvrtke Sirius iz Banje Luke i Thales DIS France tvrdeći da je IDDEEA u natječaju napravila brojne propuste te da je pogodovala aktuelnom dobavljaču pasoša, poduzeću Milbauer iz Banje Luke. Konkretno, poduzeće Thales navodi da je IDDEEA u natječaju tražila da ispis fotografije nositelja dokumenta mora biti personaliziran inkjet tehnologijom u jednom od slojeva tanke polikarbonatne stranice s podacima, tvrdeći da je Milbauer jedina tvrtka na svijetu koja može osigurati takvu tehnologiju.

Ured u svojoj odluci ističe da pravilnik ne predviđa da fotografija nositelja putovnice mora biti personalizirana u jednom od slojeva tanke polikarbonatne stranice. Ugovor s tvrtkom Milbauer kao aktuelnim dobavljačem knjižica istječe u martu 2022., a ako je suditi po ranijim iskustvima, javna nabava za novi četverogodišnji ugovor neće biti završena. Dok u martu 2022. ističe ugovor o nabavi knjižica za pasoše, u julu iste godine i okvirni sporazum za osobne iskaznice i vozačke dozvole, to znači da do tada neće biti problema s izdavanjem ovih dokumenata.

Nezavisne su u IDDEEA-i pokušale saznati kada će ponovo raspisati natječaj za nabavu knjižica za pasoše nakon što je poništen onaj raspisan krajem aprila. Međutim, na konkretno postavljena pitanja nisu dobili nikakav odgovor. – IDDEEA će u skladu s odlukom Ureda za razmatranje žalbi morati izmijeniti dio uvjeta iz natječaja jer se njima favorizira samo jedan dobavljač. Kako će i kada to uraditi, još se ne zna.

Prvi natječaj poništen je gotovo četiri mjeseca od dana otkada je raspisan, tako da bi što prije to trebalo ponovno raspisati – ispričali su Nezavisnima izvori bliski IDDEEA-i. Situacija iz 2017. godine IDDEEA je za sljedeću godinu tražila 255.000 knjižica, dok joj je za 2023. potrebno 345.000 pasoša. Godinu poslije taj broj se povećava na 465.000 pasoša, a za 2025. zahtijevaju isporuku 535.000. Procijenjeno je kako će pasoši koštati 32,2 miliona KM bez PDV-a, a s porezom to će biti 37,6 miliona KM, odnosno 23,50 KM po jednoj knjižici za pasoše. Slična situacija događala se i s prošlim natječajem 2017. godine. IDDEEA je nekoliko puta raspisivala natječaj, no Ured za razmatranje žalbi redovito ga je poništavao zbog proceduralnih pogrešaka. Cijela agonija trajala je gotovo godinu dana.•

IZVOR:Nezavisne