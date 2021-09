Pnenzioneri na mukama, dvije penzije za nabavu ogrjeva

Iako je tek nastupila jesen, građani koji će se tokom zimskih dana grijati na drva, ugljen ili pelet već uveliko nabavljaju ogrjev. Mnogi su požurili s kupnjom ogrjeva jer će njegova cijena prije početka zimske sezone sigurno porasti. Cijene drva, ugljena i peleta u BiH ne razlikuju se mnogo od prošlogodišnjih. Ipak, mnogim kućanstvima ovaj izdatak predstavlja veliki udar na kućni proračun, piše Večernji list BiH.

Ostaju vjerni drvima

Jedan od najvećih životnih problema s kojima se penzioneri trenutno susreću upravo je nabava ogrjeva. Unatoč tome što se cijene nisu znatno mijenjale, penzioneri se žale da su one visoke u odnosu na penzije. – Treba nabaviti 6-7 metara drva ili se dogrijavati strujom. A gdje je zimnica, gdje su lijekovi, hrana i odjeća? Nečega se moramo odreći da bismo kupili veću količinu drva – žali se jedan od penzionera. Cijena kubnog metra kreće se od 85 KM za oblovinu pa sve do 100 KM za cijepana drva. Cijenu diktira i kvaliteta drva. Uglavnom se iscijepana drva kreću od 90 do 115 KM kod onih koji daju na rate.

Za 6-7 m3 iscijepanih drva potrebno je izdvojiti između 600 i 800 KM, što je minimalno dvije penzije. – Ništa ne može zamijeniti smirujući zvuk pucketanja drva u kaminu i toplo ozračje u dugim hladnim zimskim noćima – kaže jedan Banjalučanin. Oni koji se bave prodajom drva kažu kako je potražnja ovog ogrjeva na domaćem tržištu na istoj razini već godinama. – Preporuka kupcima je da drva nabavljaju prije same sezone jer je tada cijena niža. Naš narod kupuje drva uglavnom pred jesen, u avgustu, septembru i oktobru. Sada je velika potražnja za drvima – kaže za Večernji list dugogodišnji prodavač drva.

Zbog visokih cijena drva sve veći broj kućanstva prelazi na grijanje na struju. – Grijemo se na klimu. Iziđe li skuplje, ne znam, ali ovako je definitivno lakše. Nema nošenja drva, pepela, čekanja da se kuća zagrije. Uz to je čišće i ne moramo kreciti zidove svake godine – kaže nam jedna Mostarka. Posljednjih godina pelet je sve popularniji energent. Prodavači ističu kako je iz godine u godinu sve veća potražnja za ovim energentom jer je praktičniji za upotrebu. – Cijena peleta u ovo doba godine ostala je ista kao i lani. Sugrađani koji se odluče za ovakav način grijanja za tonu peleta trebaju izdvojiti 320 KM – rekao je jedan prodavač peleta za Glas Srpske. Inače, cijena peleta kreće se od 310 do 390 KM, ovisno o klasi i prijevozu

Zagađenje od ugljena

Za tonu ugljena potrebno je izdvojiti 200 maraka. Međutim, ovaj se energent sve više izbjegava zbog zagađenja. Nadležni u Sarajevskom kantonu uz podršku Švedske osigurali su 2,9 miliona maraka za zamjenu peći na ugljen i ostala čvrsta goriva, posebno u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta. •