Poskupljenja u BiH: Nakon piletine i ulja, očekuje se skok cijena jaja

Promjene u Evropi diktiraju kretanja i na domaćem tržištu, a nakon što je piletina poskupjela od 50 do čak 100 posto, očekuje se i skok cijena konzumnih jaja.

Rekao je to za Glas Srpske predsjednik Udruženja zajednice živinara RS Predrag Miličić, naglasivši da je najveći poremećaj izazvalo poskupljenje kukuruza, koji je osnovna sirovina za pripremanje stočne hrane, a osim toga skočila je cijena i sojine sačme.

Govoreći o proizvodnji jaja, pojašnjava da je u tom segmentu stanje još teže.

“Suočeni smo sa prevelikom proizvodnjom u regionu i prekomjernim uvozom jaja na naše tržište iz okruženja, tako da su domaći proizvođači ostvarili veoma ozbiljne gubitke”, istakao je Miličić, koji je i direktor preduzeća “Agreks” iz Donjeg Žabara, koje jedino u BiH izvozi jaja za industrijsku preradu u Evropsku uniju.

Miličić pojašnjava da je plasman jaja u EU nastavljen te da su na taj način djelimično smanjili višak ponude na domaćem tržištu.

“S obzirom na to da dolazi do promjena cijena konzumnih jaja u EU, neminovno je da će doći do rasta cijena i kod nas. Prinuđeni smo da uskladimo cijene sa troškovima proizvodnje. Teško je prognozirati koliko će cijene rasti. Sigurno je da će biti znatno manje poskupljenje u odnosu na rast cijena sirovina, a da li će biti deset ili 20 posto, vidjećemo”, rekao je Miličić.

Dodao je da je povećano interesovanje fabrika za jaja za preradu, ali da je za domaće proizvođače krajnji cilj plasman konzumnih jaja na evropsko tržište.

S obzirom na to da proteklog mjeseca gotovo nije bilo moguće pronaći pileće bijelo meso u domaćim marketima, živinari ističu da se tržište postepeno stabilizuje. Osim nestašice cijena pilećeg bijelog mesa je u pojedinim marketima dostigla deset maraka po kilogramu.