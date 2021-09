Skupovi, putovanja i mali broj vakcinisanih podižu broj oboljelih u BiH

Tokom ljetnih mjeseci širom BiH su organizirani festivali, koncerti, skupovi, na kojima se nije pazilo za epidemiološke mjere, a pandemija pala u zaborav, pa već prvog dana septembra broj novozaraženih divlja. Prema jučerašnjem izvjestaju, u BiH je drastično veći broj novooboljelih od korone – 906 – što je gotovo dvostruko više nego samo dan ranije, kada je bilo novozaraženo 474 osoba.

Svjedoci smo da se mjera nošenja maske i distance na festivalima, brojnim muzickim događajima i koncertima, političkim skupovima, ne samo građani, nego i dužnosnici nisu pridržavali, pišu Nezavisne novine. Na svim festivalima, skupovima i koncertima je bilo hiljade ljudi, a na papiru je dozvoljeno javno okupljanje do 120 osoba. S prvim danom septembra nadležni pale alarme i upozoravaju kako je došlo do naglog skoka broja oboljelih, te je tako u Republici Srpskoj od 784 lаbоrаtоriјskа uzоraka virus potvrđen kоd 364 оsоbe, dok su četiri preminule, u FBiH je registrirano 527 novooboljelih, a evidentirano je sedam smrtnih slučajeva, dok je broj novooboljelih u Brčko distriktu jučer iznosio 15.

Da su popuštanje discipline, okupljanja, ali i putovanja, kao i mali broj vakcinisanih kumovali ovakvoj epidemiološkoj situaciji, za Nezavisne je potvrdio Ednan Drljević, infektolog iz Opće bolnice “Abdulah Nakaš” Sarajevo, koji navodi kako se ne može očekivati da epidemiološka situacija miruje ako se ništa povodom toga ne radi. “Prvo, mali broj građana je cijepljen, drugo, mjere koje su bile i dalje su na snazi, ali ih više nitko ne poštuje, te nitko nije ni bio upozoren niti kažnjen.

Zatim, normalno je da su turistička mjesta također izvori širenja infekcije”, rekao je Drljević. Dodao je kako problem predstavlja i to što nitko na granicama ne kontrolira bh. građane prilikom povratka iz inozemstva. “Bilo je neminovno da do ovoga dođe. Kada su me pitali ranije hoće li u BiH doći četvrti val korone, rekao sam – recite mi jedan razlog da ne dođe”, kazao je Drljević, ističući kako se rijetko tko pridržava mjera koje su na snazi, niti se cijepi veći broj ljudi, osržavaju se veliki skupovi, a kontrole na granicama za domaće turiste gotovo da nema.