Stiže nam promjena vremena: Temperature sve niže, najavljeni pljuskovi s grmljavinom

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne je zabilježena kiša.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 11; Drvar 14; Ivan-sedlo, Livno 15; Bugojno, Jajce 16; Grude, Sarajevo, Široki Brijeg 17; Sanski Most, Tuzla, Zenica 18; Mostar 20; Neum 24; Bihać 25 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, na normali je i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovin sa slabom i prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura oko 28 °C.

Objavljena je prognoza za petak, dane vikenda i početak naredne sedmice:

U petak 17.09.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije. Vjetar slab do umjeren u Posavini sjeverni, a u ostaku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 °C.

U subotu 18.09.2021., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u većini područja. U ostatku dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Hercegovine, zapadne, centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 °C.

U nedjelju 19.09.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U ponedjeljak 20.09.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda.