Stiže novo cjepivo protiv korone SANOFI, bit će dovoljna samo jedna doza

Vijest o novom proteinskom cjepivu francuske tvrtke Sanofi, koje bi uskoro trebalo stići u Hrvatsku, izazvalo je zanimanje oko toga je li ono bolje, učinkovitije i po čemu se razlikuje od dosadašnjih cjepiva. Zimo.hr donosi odgovore na ta pitanja, ali i na to što kaže struka, kolika je mogućnost da tvrtke u budućnosti stalno razvijaju nova cjepiva protiv sojeva koji se budu pojavljivali.

Po čemu se novo proteinsko cjepivo Sanofija razlikuje od već postojećih vektorskih ili MRN-a cjepiva? Odgovor je dao jedan od najpoznatijih hvatskih imunologa, Zlatko Trobonjača.

– Nema nikakvog genetskog materijala, nije to niti glasnička RNA ni DNK, nego izravno protein koji ulazi u naše tijelo te se odmah ponudi imunosnom sustavu. Ono što je isto tako važno jeste da su ova cjepiva, proteinska, relativno sličnija onim tradicionalnim cjepivima na koja smo mi navikli, dakle cjepivima protiv recimo tetanusa i slično, kazao je. Trobonjača pretpostavlja da će se davati jedna doza i smatra da bi i ta jedna mogla proizvesti dovoljnu količinu antitijela za zaštitu. – Ako Sanofi predvidi na neki način mogućnost da se istovremeno proizvede jedna šira baterija protutijela, koja neće pokrivati samo nekakav izvorni oblik virusa, nego i neke druge sojeve, onda bi to moglo imati i veći značaj u suzbijanju postojećih sojeva, smatra.

No, na tome još treba raditi. Virus stalno mutira pa je pitanje koliko bi kompanijama uopće bilo isplativo proizvoditi i plasirati cjepiva protiv svakog soja koji se pojavi. Ako bi se proizvelo cjepivo isključivo protiv delta-soja moglo bi se dogoditi da prije nego što vi krenete u primjenu tog cjepiva i što ga distribuirate, a za to treba određeno vrijeme, govorimo o milijunima, stotinama, milijardama doza, može se jednostavno dogoditi da taj soj nestane i da se pojavi neki drugi soj koji uopće ne reagira na to cjepivo, istaknuo je svoju zabrinutost. A nešto malo manje od polovice odraslog stanovništva u Hrvatskoj i dalje ne reagira na pozive za cijepljenje. Pa zahvaljujući njima oko milijun doza stoji. Ujedno propada i novac koji je na cjepivo potrošen. Krajem oktobra nekim cjepivima istječe rok.