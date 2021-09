STVARNOST: Više od 400.000 zaposlenih u BiH prima platu manju od 1000 maraka

Njemački ured za statistiku (Destatis) objavio je istraživanje u kojem uspoređuje cijene u 36 evropskih država. Uzete su cijene iz jula ove godine koje pokazuju da je u Evropi najskuplji život u Švicarskoj, dok je najjeftiniji u Turskoj. Prema ovoj analizi, troškovi života u BiH su oko 50% niži u odnosu na Njemačku.

Cijene u Evropi

Da bi podaci o cijenama bili stavljeni u pravi kontekst, treba navesti i koja je prosječna plata u navedenim zemljama. U Njemačkoj je prosječna mjesečna plata oko 2500 eura. U BiH je, barem tako statističari tvrde, prosječna plata 1000 KM, odnosno oko 500 eura. Tako statistika kaže da su cijene u BiH upola niže od onih u Njemačkoj, ali je zato plata pet puta manja. Dakle, građani BiH zapravo imaju mnogo manju kupovnu moć od Nijemaca, jer iako imaju većinom niže cijene proizvoda, imaju i manje novca da ih kupe.

Plate u BiH

Međutim, plata od 1000 KM ogromnom broju bh. radnika nedosanjani je san, piše Večernji list BiH.

Naime, 61 posto zaposlenih u FBiH ima platu manju od 1000 KM, odnosno 260.000 radnika u FBiH živi s manje od 1000 KM mjesečno, podaci su Porezne uprave iz marta. Prema tim podacima, 44% zaposlenih prima platu do 700 KM, a 17% do 1000 KM. Više od 80.000 radnika u RS-u ima 600 KM ili manju platu. Na kraju februara u RS-u bilo je zaposleno ukupno 257.475 radnika, a od tog broja čak 173.806 njih radilo je za platu manju od 1000 KM. Prosječna plata u Republici Srpskoj u februaru iznosila je 984 KM. Podaci Porezne uprave RS-a pokazuju da veliki broj radnika u RS-u, njih čak 53.142, prima platu od 521 do 600 KM. Prema ovim brojkama, gotovo 400 hiljada zaposlenih u BiH prima platu manju od 1000 KM, točnije 433.806.

– Troškovi života bili su najviši u Švicarskoj u julu 2021. godine. Tamo je razina cijena bila za više od polovine (+51 posto) viša nego u Njemačkoj. Nasuprot tome, troškovi života u Turskoj bili su za gotovo dvije trećine (-64 posto) niži nego u Njemačkoj, stoga su bili najniži od svih zemalja u usporedbi – ističe se u priopćenju za medije, prenosi Vecernji.ba.

Osim u Švicarskoj, troškovi života također su bili veći u većini njemačkih susjednih zemalja nego u Njemačkoj. U Danskoj su potrošači morali platiti 28% više za kupnju reprezentativne košarice. U Luksemburgu je razina cijena bila viša za 25%. U Nizozemskoj je razlika u cijeni prema Njemačkoj bila +7%, u Belgiji i Austriji po +5%, a u Francuskoj +4%. Usporedba s drugim evropskim zemljama pokazuje neke ogromne razlike u troškovima života: oni su bili 40% veći na Islandu i 30% veći u Norveškoj nego u Njemačkoj. Nasuprot tome, život je u Poljskoj 46% jeftiniji od onog njemačkog, a u Češkoj 28%. Općenito su cijene niže u istočnoj nego u zapadnoj Europi. U Bugarskoj, Rumunjskoj i BiH troškovi života su oko 50% niži u odnosu na Njemačku. Litva i Hrvatska su za 36% ispod njemačke razine cijena, Španjolska 13 i Italija 9%.