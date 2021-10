UEFA presudila: Vranješ ne smije igrati s tetovažom četničkog vojvode

OGNJEN VRANJEŠ (31), bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, dobio je upozorenje UEFA-e.

UEFA će mu zabraniti igranje europskih utakmica ako na njima bude imao otkrivenu ruku na kojoj se vidi tetovaža ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata Momčila Đujića.

Vranješ je igrač grčkog AEK-a, koji je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igrao protiv mostarskog Veleža. UEFA ga je tada optužila za neetičko ponašanje, a u srijedu je stigla i konačna odluka.

Izbačen iz BiH reprezentacije

Od ranije je poznato da bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ na desnoj ruci ima tetovažu četničkog vojvode Momčila Đujića. Zbog iste je izbačen iz reprezentacije Bosne i Hercegovine uslijed velikog pritiska navijača.

“Sjećate li se košarkaša Gurovića i zabrane nastupa u Zagrebu protiv Cibone zbog tetovaže drugog povijesnog velikana Draže Mihailovića? Uvjet je bio da tetovaža bude pokrivena zavojem ili na sličan način, što, naravno, Milan Gurović nije ni pomislio uraditi. Poruka je jasna, vojvoda Đujić ostaje na mojoj ruci dok je ruka na meni ili dok ja ne odlučim drugačije, a to bi značilo još dugo, ako Bog da zdravlja i sreće, bez obzira na to da li se to nekome sviđa ili ne”, pričao je Vranješ prije nekoliko godina, kada je bio u centru skandala.

Đujić je bio zločinac iz Drugog svjetskog rata, poznat pod nadimkom Krvavi pop iz Strmice.

Krajem 1942. i početkom 1943. godine Đujić je sa svojim četnicima počinio pokolje po selima Gata, Tugare, Cista, Gornji Dolac, Zvečanje, Dugopolje, Štikovo, Maovice, Otavice, Vinalić, Kijevo i Garjak. U selu Kosovu kod Knina formirao je i sabirni logor.