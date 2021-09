Zoran Milanović: Ja sam predsjednik Hrvata u Bosni i Hercegovini ?!

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je nakon obraćanja u Generalnoj skupštini UN-a kako je on predsjednik i Hrvata u Bosni i Hercegovini što je šokiralo i novinare koji su tražili objašnjenje.

Kritikovao je i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića skandalozno izjavivši kako “ne zna s kojim mandatom je došao i u čije ime govori”.

“I da je predstavnik Hrvata jer funkcioniraju kao tri člana, rekao sam da sam ja predsjednik hrvatskih građana i onih Hrvata koji žive u BiH. To je moja dužnost i obaveza”, rekao je Milanović, javlja Al Jazeera.

Na pitanje novinara da li je rekao da je predsjednik Hrvata u BiH, Milanović je nastavio: “U onoj mjeri u kojoj Ustav kaže, da se brinemo i vodimo računa o statutu Hrvata izvan Hrvatske, ali uz poštovanje zemalja, da.”

No, novinari su imali još pitanja.

Kako možete biti predsjednik Hrvata iz BiH, Vi ste predsjednik Republike Hrvatske?

“Hrvati u BiH i New Yorku imaju pravo glasa. To sam često problemaitizirao i pokušavao svesti u razumne sredine, da se susjedna država ne kompromitira i ne ulazi u njen prostor. Ako tako mislite, trebalo bi mi zabraniti ulaz u BiH”, rekao je Milanović.

Na pitanje, zar nisu predsjednici BiH tri člana Predsjedništva BiH, Milanović je naveo kako je to politika koju nije on provodio, ali da je takva danas i da su to političke i formalno-pravne činjenice.