Izložba u Češkoj: Pas po imenu “Sevdah” iz BiH svjetski je prvak

Na svjetskoj izložbi pasa održanoj u subotu 2. oktobra u češkom gradu Brno, bosanskohercegovački pastirski pas tornjak, imena Sevdah Tor Shadow of Stone osvojio je titulu Best Of Breed (najbolji u pasmini) i time osvojio naslov svjetskog prvaka.

Sevdah je u vlasništvu porodice Burzić iz Bužima i dio odgajivačnice tornjaka Kennel “Od Burzića” koji su, svakako, presretni ovim rezultatom.

Svakodnevni rad, ulaganje i odricanje na kraju je urodio plodom.

Ovo nije uspjeh kojem se raduje samo porodica Burzić, već svi istinski ljubitelji ove pasmine na našim prostorima.