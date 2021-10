Nogometaši BiH večeras gostuju Ukrajini

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Lvivu sastaje sa selekcijom Ukrajine u osmom kolu D-grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Izabranici selektora Ivayla Peteva uoči ovog susreta zauzimaju treće mjesto u grupi sa dva boda zaostatka za Ukrajincima koji imaju i utakmicu više. Pobjedom nad Kazahstanom u gostima reprezentacija BiH vratila se potpuno u utrku za drugo mjesto a dobila je i veliko samopouzdanje pred meč koji bi mogao biti odlučujući u borbi za drugu poziciju.

Reprezentacija BiH pobjedom bi preuzela drugo mjesto i došla bi na korak do baraža. No, ni remi pa ni poraz ne znače kraj nadanja za bh. selekciju s obzirom na to da u posljednja dva kola dočekuje Ukrajinu i Finsku te bi s eventualnim pobjedama u ta dva meča došla do druge pozicije.

Selektor Petev vjeruje u svoj tim i očekuje dobru utakmicu i povoljan rezultat.

– Drago mi je jer imamo harmoniju u ekipi i da se svako bori za svakog. Naravno, ima i grešaka koje moramo ispraviti, ali idemo naprijed i bolji smo iz utakmice u utakmicu. Ne kalkulišemo, skoncentrisani smo na meč i daćemo sve od sebe da pobijedimo – rekao je Petev na pres-konferenciji uoči meča s Ukrajincima.

Kapiten Edin Džeko okarakterisao je večerašnju utakmicu kao najvažniju u kvalifikacijama.

– Nakon pobjede u Kazahstanu šanse su nam veće i otvorili smo sebi put ka drugom mjestu u grupi. Ipak, ključne su posljednje tri utakmice gdje igramo sa direktnim konkurentima, Ukrajinom i Finskom. Ovaj susret s Ukrajinom je najvažniji do sada. Fali nam dosta bitnih igrača. Međutim, pokazali smo u Kazahstanu, gdje nije lako igrati, da smo dobra ekipa. Smatram da je to zajedništvo naš glavni adut – rekao je Džeko.

Ovo će biti prvi međusobni susret ova dva nacionalna tima.

Meč, koji počinje u 20 sati i 45 minuta sudit će Nijemac Felix Zwayer, s pomoćnicima Marcom Achmüllerom i Christianom Dietzom. Četvrti sudija je Sven Jablonski, dok su VAR sudije Bastian Dankert (glavni) i Jan Seidel (asistent).