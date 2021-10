Objavljena prognoza do 1. novembra: Šta kažu meteorolozi

U većem dijelu Bosne prije podne magla ili niska naoblaka koji se lokalno mogu i duže zadržati. Sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 21°C.

U Sarajevu prije podne magla ili niska naoblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -1°C, a najviša dnevna oko 13°C.

U petak, 29. oktobra, u Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka, koja se lokalno može zadržati veći dio dana. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 °C.

U subotu, 30. oktobra, u Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka, koja se lokalno može zadržati veći dio dana. U ostatku zemlje pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 °C.

U nedjelju, 31. oktobra, u Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

U ponedjeljak, 1. novembra, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, a u večernjim satima u većini područja. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 23 °C.