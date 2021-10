Odlična utakmica Zmajeva u Ukrajini, osvojen važan bod

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 protiv Ukrajine u susretu D-grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Nogometaši BiH uspjeli su osvojiti bod na teškom gostovanju u Lvivu i zadržati realne šanse da izbore drugu poziciju u grupi i plasman u baraž.

Ukrajinci su bili nešto bolji u prvom poluvremenu, posebno u prvih pola sata, kada su konstantno atakovali na gol bh. selekcije, a do vodećeg gola došli su u 15. minuti. Tsygankov je prošao po lijevoj strani i ubacio u šesnaesterac, a na drugoj stativi našao se Yarmolenko kojem nije bilo teško da pošalje loptu u prazan gol.

Desetak minuta kasnije domaći su imali još jednu dobru priliku, sličnu kao kod gola, ali je ovoga puta Šehić dobro intervenisao nakon šuta Sobola.

Prvu veliku priliku reprezentacija BiH imala je u 34. minuti. Stevanović je sa desne strane ubacio u šesnaesterac, lopta je došla do Kolašinca koji je dva puta šutirao ali je odbrana Ukrajine spasila gol. U 43. minuti nova prilika za izjednačenje. Hadžiahmetović je snažno šutirao, Pyatov odbranio, a odbijenu loptu Prevljak šalje pored gola.

U drugom poluvremenu reprezentacija BiH zaigrala je mnogo bolje, a od početka je krenula potpuno ofanzivno. Već u 48. minuti Nalić je imao odličnu šansu, ali je glavom sa pet metara promašio gol.

Minutu kasnije uzvratili su Ukrajinci preko Tymchyka koji je oduzeo loptu Hadžikaduniću, sjurio se u šesnaesterac ali šutirao pored gola.

U nastavku meča potpuna dominacija bh. tima, a u 69. minuti prilika za Džeku koji precizno šutira sa 18 metara pod prečku, ali Pyatov krajnjim naporom brani. U 75. minuti Prevljak je mogao do pogotka, ali iz dva pokušaja nije uspio zatresti mrežu.

Bosna i Hercegovina do izjednačenja dolazi u 77. minuti. Odličnu akciju započeo je Prcić koji prebacuje loptu do Stevanovića, krilni napadač iz prve dodaje do Ahmedhodžića, a branič u maniru vrhunskih napadača iz okreta pogađa za izjednačenje.

U finišu susreta Ukrajinci su pokušavali doći do drugog gola i pobjede, ali je odbrana bh. tima bila na visini zadatka.

Nogometaši BiH nakon ovog meča ostaju na četvrtoj poziciji sa dva boda zaostatka za Ukrajinom i bodom manje od Finske, ali u novembarskim mečevima dočekuje te dvije reprezentacije i ima veliku priliku da pobjedama izbori drugu poziciju, javlja Fena.

Rezultati D-grupe kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. u Kataru:

Kazahstan – Finska 0:2

Ukrajina – Bosna i Hercegovina 1:1

Tabela:

1. Francuska 6 3 3 0 8:3 12

2. Ukrajina 7 1 6 0 9:8 9

3. Finska 6 2 2 2 7:7 8

4. Bosna i Hercegovina 6 1 4 1 8:7 7

5. Kazahstan 7 0 3 4 5:12 3

Preostali mečevi:

13. novembra: BiH – Finska, Francuska – Kazahstan

16. novembra: BiH – Ukrajina – Finska – Francuska