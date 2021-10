Partner bi probao ‘nešto novo u krevetu?’ Možda vas već vara!

Nezadovoljstvo seksom najčešći je razlog zbog kojeg partneri postaju nevjerni, pokazalo je istraživanje kanadske agencije za spajanje udatih i oženjenih koji žele – seks aferuKad ste u vezi, vjerojatno je posljednja stvar koju želite prevariti partnera, ili saznati da su on ili ona prevarili vas. No, varanje je uobičajena pojava u odnosima. Štoviše, prema istraživanju provedenom na više od 1300 ljudi koje je provedeno u suradnji s kanadskom agencijom za spajanje oženjenih ili udatih ljudi koji žele aferu ‘Ashley Madison’, čak 41 posto ljudi u vezama iskazalo je da vara svog partnera, a 64 posto njih bilo je prevareno.

Samo jedna brza pretraga Interneta na pitanje zašto ljudi varaju donosi milijune rezultata. Odgovor je, naravno, uvijek individualan i subjektivan. Mijenja se ovisno o kvaliteti odnosa, pa razlog zašto vas netko vara možda nije usporediv s onim što vaša prijateljica kaže o tome zašto je prevarila svog dečka.

Neki ljudi mogu imati prilično plitke razloge za varanje. Na primjer, studija agencije ‘Ashley Madison’ iz 2018. godine pokazala je da 52 posto ‘varalica’ ne misli da im je partner u dobroj formi. Ljudi ponekad imaju aferu zato što misle da im partner ne pridaje pažnju za kojom žude.

Bez obzira na razlog nevjere, varalice odaju suptilne nagovještaje da će ‘odlutati’. Ako znate što tražite, možete poduzeti potrebne korake da spriječite varanje u svojoj vezi, ili možda razmotriti na koji način varanje možda može biti dobro za vašu vezu, ako ste to spremni prihvatiti.

Pa, na što biste onda trebali točno paziti?

Najsigurniji znak da će vas netko prevariti obično dolazi upakiran u pitanje: ‘Možemo li probati nešto novo u krevetu?’

Naravno, zvuči nevino. No, emocije koje stoje iza tog pitanja duboko su ukorijenjene i vjerojatno su se gomilale dovoljno dugo da partner konačno stekne hrabrost da postavi to pitanje.

Jedan od primjera za to je i Dylan, čovjek koji je punih pet godina imao račun kod agencije ‘Ashley Madison’, kako bi varao svoju ženu. Rekao je da se to dogodilo tek nakon što je shvatio da su nespojivi u seksualnom smislu.

– Uvijek sam vrlo pažljiv, glasan sam i komunikativan u vezi našeg seksualnog života i stvari koje bismo mogli pokušati, no ona je umanjivala moje napore. Nikada nije htjela razgovarati o tome – rekao je.

Nisu samo muškarci ti koji imaju velika očekivanja od seksualnog života, slična je stvar i sa ženama. Sociologinja Alicia M. Walker, autorica knjige ‘The Secret Life of Cheating Wife’, provela je istraživanje proučavajući nevjeru žena i otkrila da je većina žena s kojima je razgovarala prijavila da su u braku bez seksa, ili bez orgazma, unatoč tome što su pokušale sve što su mogle da bi s partnerom riješile problem, sve do preklinjanja na to da zajedno odu na terapiju.

Istraživanje portala Your Tango u suradnji s Ashley Madison, koje je pokazalo da 90 posto ljudi vjeruje da je redovit, obostrano zadovoljavajući seks važan i vrlo važan, potvrđuje da je seks nevjerojatno ključan dio svake dugotrajne romantične veze.

Nažalost, istraživanje je također otkrilo da previše ljudi u braku nema seks kakav žele, te onakav kakav trebaju da bi se osjećali voljeno i zadovoljno u vezi, a više od polovice ispitanika otkrilo je da nisu ispunjeni u svojim odnosima. To je iskazalo čak 52 posto njih.

Prema Paulu Keableu, potpredsjedniku za komunikacije u Ashley Madison, nedostatak veze povezuje ljude s web stranicama poput njihovih.

– Ono što otkrivamo je da samo zato što netko vara, ne znači da je u potpunosti u nesretnom braku. To ponekad znači da ljudi traže tu jednu komponentu koja nedostaje, bila to intimnost ili uzbuđenje, i ne žele napustiti inače zadovoljavajući odnos – kaže.

Ne postoji čarobna formula kad je u pitanju koliko ili kakvog seksa biste trebali imati, ali prema našem istraživanju, 58 posto muškaraca i žena želi seks više puta tjedno. Još 27 posto idealnim drži imati seks svaki dan. U konačnici, to varira od veze do veze, a na vama i vašem partneru je da održite otvorenima kanale za komunikaciju o vašem seksualnom životu.