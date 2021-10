Schmidt poručio Dodiku da ne može postavljati uslove: Po ovom pitanju možete računati na mene!

Visoki Predstavnik Christian Schmidt je izjavio za austrijski Der Standard da ne vjeruje da se trebaju prihvatiti uslovi koje postavlja član Predsjedništva Milorad Dodik kako bi se uklonila blokada u institucijama, te je upozorio da bi prekidanje mandata EUFOR-a u zemlji moglo dovesti u pitanje stabilnost u BiH.

Novinarka Adelheid Wolfl je spomenula da će ubrzo Vijeće sigurnosti UN-a raspravljati o rezoluciji o produženju vojne misije EU u BiH, te da bi Rusija željela promijeniti tekst i izbrisati ili oslabiti stavke vezane za instituciju visokog predstavnika i njegova ovlaštenja. Upitala je da li će ostale članice Vijeća sigurnosti UN-a popustiti ovim željama ili se oduprijeti zahtjevima Rusije.

-Poznato je stajalište Rusije da dovodi u pitanje izvršnu vlast visokog predstavnika, a to također podržava i gospodin Dodik. Ali od ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti ne vidim naznake da ova rezolucija o takvom ograničenju samog Daytona može biti usvojena. Ukoliko se EUFOR-Althea misija ne produži, to bi u svakom slučaju dovelo u pitanje stabilnost u Bosni i Hercegovini. I mnogo se toga radi u ovom trenutku da se dođe do zajedničke rezolucije sa Rusijom, odgovorio je Schmidt.

Upitan je i da prokomentariše o povlačenju predstavnika iz Republike Srpske iz BiH institucija, te u kojem slučaju bi iskoristio svoje ovlasti i intervenisao po tom pitanju.

-U ovoj situaciji međunarodna zajednica mora imati spremne sve instrumente, uključujući i one koje ima visoki predstavnik, ali i one koje su neki već smatrali potpuno suvišnim. Ne smije doći do toga da suverenitet Bosne i Hercegovine nije ništa drugo do prazna ljuštura. Ali imam snažan utisak da neki ljudi već vide da gospodin Dodik pomalo pretjeruje. Ako pogledate rezultat glasanja o izlasku iz Zajedničke agencije za za lijekove, za to su u Skupštini Republike Srpske (RS) glasala samo 43 od 85 mandatara. Jer, ako procedura odobravanja više ne bi bila primjenjiva, dovela će se u pitanje nabavka lijekova u RS. Ljudi kojima su potrebni lijekovi tako postaju predmet pregovora za druge ambicije, rekao je Schmidt, te dodao, “Po ovom pitanju možete računati na mene!

Izjavio je da ne podržava ideju da se Dodiku prave ustuci kako bi se blokada uklonila.

-Ne može biti da danas neko postavlja uslov, a sutra ima još više uslova. Blokade se moraju otkloniti, rekao je on.

-Poslednjih deset godina pokazalo je da nema smisla igrati ovu igru. Na primjer, povjerenje u pravosuđe se neće povećati ako strane sudije predviđene Dejtonskim sporazumom, uključujući i u Ustavnom sudu, više ne budu aktivni, objasnio je Schmidt.

Novinarka je napomenula da su u aktuelnu situaciju uključene i susjedne države Srbija i Hrvatska, te pitala “Nije li i miješanje opasno?”

-One jesu i ostaće susjedne zemlje, odgovorio je Schmidt, te dodao da “ima smisla uključiti ih.”

-A među partnere od pomoći ubrajam i sadašnjeg predsjednika Vijeća EU, slovenačkog premijera Janeza Janšu. Jer svi ovi političari iz susjednih zemalja imaju jedno zajedničko: ne žele eskalaciju krize. Stoga im se preporučuje da ponovo zajedno sjednu, rekao je Schmidt.

Komentarisao je također situaciju vezanu za zakon koji zabranjuje negiranje ratnih zločina u BiH.

-Zakon je jedna stvar, ali su reakcije na njega mnogo važnije i one pokazuju da načini pomirenja još ne postoje i da su historijski narativi različiti. Ljudi moraju sjesti i razgovarati o tome šta im se sviđa, a šta ne. Parlament je pravo mjesto gdje treba izraditi takav zakon, rekao je on.