SVIJET U PROBLEMIMA: Stotine brodova zaglavljeno, lanac dostave puca po šavovima

ZASTOJ i zakrčenje teretnim brodovima u glavnom kompleksu američkih luka, onom u južnoj Kaliforniji, dosegli su posljednjih dana rekordnu razinu. U utorak je tako više od stotinu brodova čekalo da iskrca svoje kontejnere s teretom ispred luka u Los Angelesu i Long Beachu.

Deseci brodova već sedmicama čekaju na iskrcaj u ovim dvjema lukama, koje zajedno obrađuju oko 25 ukupnog američkog izvoza i čak 40% ukupnog uvoza. Zakrčenje će se, očekuje se, nastaviti sve do iduće godine. Samo u vodama ispred Los Angelesa oko 200 hiljada kontejnera čeka svoj red na iskrcaj u luku, napunjenih svime, od igračaka i tenisica do kritičnih dijelova za tvorničke strojeve.

S druge strane, u luci se gomilaju prazni kontejneri koji čekaju prijevoz natrag u Kinu, ali to je nemoguće dok brodovi prvo ne iskrcaju pune kontejnere.

Američki ekonomisti, proizvođači i maloprodajni giganti upozoravaju da će zastoji u lancu opskrbe rezultirati ne samo izostankom tradicionalnih božićnih sniženja ove godine nego i potencijalnom nestašicom traženih proizvoda na policama trgovina.

Sve više praznih polica i u Americi, prijeti “nestašica svega”

Drugim riječima, Amerika se pomalo pridružuje Velikoj Britaniji kao zemlja prvog svijeta s praznim policama. Sjedinjene Američke Države su već zahvatile rekordne nestašice svakodnevnih proizvoda, od piletine, slanine, sira, kave i maslinovog ulja, toaletnog papira i pelena do automobila i sirovina poput drva i plastike. O mikročipovima koji se ugrađuju u mobitele, laptope, ali i automobile, da ne govorimo.

Amerikanci na društvenim mrežama već masovno dijele snimke praznih i polupraznih polica.

“U ovom trenutku nestašice su zajamčene… Već mjesecima upozoravamo potrošače da snize svoja očekivanja za sezonu blagdanske kupovine. Činjenica je da je lanac opskrbe rastegnut do svoje granice od jednog kraja do drugog, rekao je za Business Insider Jonathan Gold, potpredsjednik politike lanca opskrbe u Nacionalnoj federaciji maloprodaje.

“Svi dijelovi lanca opskrbe, od kojih je većina izgrađena na principima ‘mršavosti’ (bez zastoja, što manji viškovi, od vozača kamiona do zaliha u skladištima), nisu bili spremni za ovo povećanje (potražnje s ublažavanjem covid-mjera)”, objasnio je za Insider Tony Pelli, direktor za sigurnost u tvrtki BSI.

Američki predsjednik Joe Bidenobećao je proširiti lučki kapacitet, a kalifornijski guverner Gavin Newsom – demokrat, kao i Biden – izdao je u srijedu izvršnu uredbu koja bi trebala riješiti problem nestašice vozača kamiona i prostora u skladištima, zbog koje se teret sporo iskrcava iz brodova, odnosno luka.

Kalifornijski guverner je, naime, ovom uredbom naredio svojim državnim agencijama da pronađu i zakupe državno, savezno i privatno zemljište za kratkoročno skladištenje tereta, kao i rute za kamione na kojima bi ih se privremeno moglo izuzeti od ograničenja težine. Također proširuje edukaciju i obuku za lučke radnike, vozače i druge u opskrbnom lancu.

Biden traži od luka da rade 24 sata dnevno, deseci brodova pred lukama

“Kalifornijske luke su kritične za naše lokalno, državno i nacionalno gospodarstvo i država poduzima mjere kako bi podržala kretanje robe unatoč globalnim poremećajima. Moja administracija nastavit će surađivati sa saveznim, državnim i industrijskim partnerima na inovativnim rješenjima za suočavanje s neposrednim izazovima, istovremeno dovodeći naše procese distribucije u 21. stoljeće”, poručio je guverner Newsom u priopćenju u srijedu, prenosi CNN.

Predsjednik Biden već je prošle sedmice zatražio od uprave luka u Los Angelesu i Long Beachu da pređu na izvanredni rad od 24 sata dnevno, sedam dana sedmicno. Inače rade pet dana sedmicno i zatvaraju preko noći. No pitanje je u kojoj će mjeri to riješiti problem, budući da to neće okončati nedostatak kamiona i vozača za prijenos tereta.

U SAD-u trenutno nedostaje oko 80 hiljada vozača kamiona, s tendencijom rasta, no to je ipak manje kritična nestašica nego u Velikoj Britaniji, gdje nedostaje i do 120 hiljada vozača, prvenstveno zbog posljedica Brexita i prepreka za dolazak stranih radnika iz EU.

U SAD-u, ali i u ostatku svijeta, sve ozbiljniji zastoji u međunarodnim lancima opskrbe prije svega su posljedica pandemije i covid-mjera, odnosno restrikcija prelaska granica za brodove, kamione, vozovee i avione koji prevoze robu, kao i dramatičnog poskupljenja energenata i cijene prijevoza pojedinog teretnog kontejnera te globalnog nedostatka samih radnika.

600 brodova od Amerike do Kine čeka istovar

Ukupno gotovo 600 brodova ovih dana čeka na iskrcaj odnosno ukrcaj robe pred najvećim svjetskim lukama. Samo ispred teretnih luka u Hong Kongu i Shenzenu usidreno je gotovo stotinu brodova.

Koliko je pandemija utjecala na globalni pomorski prijevoz, govori činjenica da je jedan slučaj zaraze u kolovozu zatvorio terminal Ningbo, izvan Šangaja, na čak dvije sedmice.

“Lanci opskrbe pogođeni su sa svih strana i srušili su se na dosad neviđenu razinu. Problemi su mnogo dublji od onoga što vidite u lukama”, rekao je Simon Heaney, analitičar pomorske konzultantske kuće Drewry, za Financial Times.

Prosječna globalna cijena prevoza 12-metarskog kontejnera sada je blizu 10.000 dolara, tri puta više nego početkom godine te čak 10 puta više nego prije pandemije, pokazuju podaci Freightosa.

Broj dana čekanja na iskrcaj u najvećim svjetskim lukama sada stoji ovako: najmanje se čeka u Shenzenu (1 do 2 dana), potom slijedi Šangaj/Ningbo (1 do 3 dana) pa slijede Rotterdam (do šest dana) i Savannah (šest do sedam dana), a najgore je u Los Angelesu/Long Beachu (sedam do 12 dana).

Detlef Trefzger, izvršni direktor Kuehne + Nagela, jedne od najvećih transportnih i logističkih tvrtki na svijetu, očekuje da će zagušenje u pomorskom teretnom prevozu potrajati najmanje do kineske Nove godine u februaru 2022. godine. Do toga ova kriza može postati još gora, ocjenjuje Trefzger.

Znam da čujete puno o nečemu što se zove lanci opskrbe i znam koliko je teško nabaviti niz stvari, od tostera preko tenisica i bicikala do namještaja za spavaću sobu. S obzirom na to da se približavaju praznici, možda se pitate hoće li darovi koje planirate kupiti stići na vrijeme”, rekao je Biden iz Bijele kuće. I on je sam priznao da je ovo samo “potencijalno rješenje, jer se sva ta roba neće kretati sama.

Dodao je da je pozitivan znak što tri glavna američka prevoznika robe, lanac supermarketa Walmart i službe za dostavu i špediciju FedEx i UPS, planiraju intenzivirati svoje 24-satne operacije kako bi ubrzala otpremu robe diljem zemlje. Target, Home Depot i Samsung također su objavili da povećavaju svoj intenzitet rada.

“Ovo se ne zove lanac opskrbe bez veze. Ako je potrebna savezna podrška, usmjerit ću sve odgovarajuće mjere. Međutim, ako privatni sektor ne pojača napore, prozvat ćemo ih i zamoliti ih da djeluju, jer naš cilj nije samo proći kroz ovo neposredno usko grlo već i riješiti dugotrajne slabosti u našem transportnom lancu opskrbe koje je ova pandemija razotkrila”, upozorio je Biden.

Gene Siroka, izvršni direktor luke u Los Angelesu, rekao je da su postigli određeni napredak u posljednjih sedam dana: “Imali smo situaciju da 25% cjelokupnog tereta na vezu stoji ovdje 13 dana ili duze, a to je prepolovljeno tokom prošloe sedmice.”

No iako je luka spremna raditi 24 sata dnevno, Siroka kaže da su njeni terminali zatvoreni od 3 do 8 ujutro jer nemaju narudžbi za istovar i preuzimanje tereta u tom razdoblju.

Direktor odnosa s medijima ove luke, Phillip Sanfield, upozorio je da su dežurstva u luci beskorisna ako nema vozača kamiona koji će doći i pokupiti teret: “Luka LA-a je sada spremna. Imamo puno radnika na kopnu. Problem su kamiondžije i, što je još važnije, teret koji treba pokupiti. Radimo s uvoznicima, terminalima itd. kako bismo dobili potražnju za to noćno razdoblje.”

Na to je upozorio i logistički menadžer tvrtke Dependable Supply Chain Services, Leonard Arriola, za CBS: “Ne možete to uključiti kao prekidač. Morate prebaciti radnu snagu. Mislim da nema dovoljno radne snage u lukama da pokriju sve luke.”

Da će se situacija dodatno pogoršati, odnosno da će problemi u lancima opskrbe “biti još veći prije nego što će se popraviti”, predvidjela je prošli tjedan financijsko-konzultantska kuća Moody’s Analytics u svom izvještaju.

“Granične kontrole i ograničenja kretanja, nedostupnost globalne propusnice za cjepivo i zaostala potražnja zbog ostajanja potrošača kod kuće zbog pandemije spojili su se i tvore velik problem, zbog kojeg će globalna proizvodnja biti otežana jer se isporuke ne vrše na vrijeme, troškovi i cijene će porasti i zbog toga rast BDP-a u svijetu neće biti tako snažan”, napisao je Moody’s u svom izvještaju, prenosi CNN. I oni su kao vjerojatnu “najslabiju kariku” identificirali kronični nedostatak vozača kamiona

U novom izvještaju ovog tjedna agencija je konstatirala da “glavobolje u lancu opskrbe još ne pokazuju znakove jenjavanja”.

“Sve se kreće u krivom smjeru. Nema svijetlih točaka”, rekao je glavni autor izvještaja Matt Colyar za CNN. Moody’s je upozorio da bi “pijesak u zupčanicima” globalne ekonomije mogao uzrokovati sporiji rast američkog gospodarstva nego što se ranije predviđalo, kao i višu stopu inflacije. Dapače, industrijska proizvodnja u SAD-u nenadano je pala u septembru za 1.3%, dok su maloprodajne cijene u prosjeku porasle za 5.4%.

Ipak, neki korporativni direktori i tržišni analitičari nisu tako pesimistični. Direktor investicijske banke JP Morgan, Jamie Dimon, ustvrdio je prošle sedmice da će nevolje u lancu opskrbe biti daleka uspomena sljedeće godine u ovo doba.

Podsjetimo, u otvorenom pismu koje su krajem septembra uputili šefovima država koji su prisustvovali Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, Međunarodna brodska komora (ICS), Međunarodna udruga zračnog prometa (IATA), Međunarodna unija cestovnog prometa (IRU) i Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) upozorile su na “kolaps globalnog prometnog sustava” ako vlade ne obnove slobodu kretanja transportnim radnicima i daju im prioritet za dobivanje cjepiva koja je priznala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

“Od početka pandemije covida-19 pomorska, cestovna i zrakoplovna industrija glasno i jasno pozivaju vlade da osiguraju slobodno kretanje transportnih radnika i ukinu zabrane putovanja i druga ograničenja koja su imala izuzetno štetan utjecaj na njihovu dobrobit i sigurnost. Transportni radnici održavaju svijet u pokretu i od vitalnog su značaja za slobodno kretanje proizvoda, uključujući cjepiva i zaštitnu opremu, ali vlade su ih iznevjerile, a njihovi dužnosnici uzimali zdravo za gotovo”, stoji u njihovom dramatičnom pismu.