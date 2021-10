U BiH danas kiša: Uskoro stiže promjena vremena s temperaturama do 20 stepeni

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno sa slabom kišom ili rosuljom.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -5; Bihać, Ivan-sedlo, Prijedor 1; Sokolac 2; Bijeljina, Doboj, Gradačac, Sanski Most 3; Banja Luka, Srebrenica, Tuzla 4; Bugojno, Jajce, Livno, Sarajevo 5; Grude, Zenica, Zvornik 6; Trebinje 11; Mostar, Neum 12; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša ili rosulja u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Dneva temperatura zraka oko 7 °C.

U subotu: U Bosni oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 18 °C.

U nedjelju: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijemne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 20 °C.

U ponedjeljak: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U utorak: Prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Poslije podne se očekuje djelimično razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 15 do 21 °C.