Vremenska prognoza / Nigdje bez kišobrana: Objavljeno kakve nas temperature zraka očekuju

U našoj zemlji jutros je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Temperature zraka izmjerena u 8 sati: Bjelašnica 5; Ivan-sedlo 10; Bihać, Drvar, Gradačac, Livno, Sokolac, Srebrenica 11; Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Tuzla 12; Bugojno, Sarajevo, Zvornik 13; Doboj, Grude, Zenica 14; Mostar 15; Trebinje 16; Neum 17; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

U Hercegovini se očekuje i grmljavina. Intenzivnije padavine se očekuju u Krajini, lokalno u Hercegovini i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 18 °C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura oko 14 °C.

Petak, 8. oktobra: U Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Subota, 9. oktobra: U Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno oblačno. Tokom dana, povremeno i sa slabom kišom. Ponegdje u planinskim područjima moguće je provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Nedjelja, 10. oktobra: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima i sa slabom kišom. U planinskim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni.