Austrija od ponedjeljka ide u potpuni lockdown, razmišlja se i o obaveznom vakcinisanju

Austrijska televizija ORF, pozivajući se na današnje pisanje dnevnih listova “Krone Zeitung”, “Kleine Zeitung” i “Östereich jutros” izvještava da je navodno austrijska savezna vlada s čelnicima devet austrijskih pokrajina koji su se sastali u Tirolu odlučila od ponedjeljka uvesti lockdown na razini cijele države.

I to za sve: vakcinisane i nevakcinisane, zbog izuzetno dramatične situacije s pandemijom koronavirusa u zemlji, za što se je najviše zalagao ministar zdravstva Wolfgang Mückstein iz stranke Zelenih, potpomognut zdravstvenim stručnjacima. Isti izvori navode, pozivajući se na krugove bliske vladi da će lockdown prvotno trajati 10 dana, s mogućnošću daljnjeg produzenja, u slučaju potrebe.

Inače, lockdown za nevakcinisane austrijske građane već je na snazi od ponedjeljka, i to na razini cijele države. Nove mjere, odnosno lockdown za cijelu Austriju obznaniti će danas tokom dana predstavnici austrijske savezne vlade i Konferencije pokrajinskih čelnika na posebno sazvanoj konferenciji za novinare. Navedeni austrijski dnevni listovi pišu kako će se savezni kancelar Alexander Schallenberg u svom obraćanju javnosti na konferenciji za novinare ispričati vakcinisanim i “zamoliti ih za solidarnost”, kako bi svi zajedno poboljšali kritičnu epidemiološku situaciju u zemlji.

“Kronen Zeitung”, uz navedenu vijest da je “lockdown za sve od ponedjeljka fiksan” izvještava i o tome kako su pokrajinski čelnici uspjeli uvjeriti predstavnike vlade i u privremeno ukidanje nastave u austrijskim školama i prelazak na nastavu od kuće, čemu se je posebno do zadnjeg trenutka protivio ministar obrazovanja “narodnjak” Heinz Faßmann.

Vezano uz to, kako navodi isti izvor “škole bi trebale ostati otvorene jedino za zbrinjavanje djece”, čiji roditelji rade i nisu kod kuće. “Kronen Zeitung” također izvještava da je u posjedu papira koji ukazuje na to da Vlada zbog zastoja u vakcinisanju, razmišlja i o uvođenju opće obaveze vakcinisanja, početkom 2022. godine, i to “u zakonskoj formi”. A to znači, kako se ističe u nastavku, da onima koji se ne vakcinisu prijete visoke mandatne kazne, koje ako ne plate, moraju ići u zatvor.

“Ako do toga dođe, time bi Austrija, kako navodi isti izvor, postala prva zemlja članica u Europskoj uniji koja je uvela obvezno vakcinisanje protiv koronavirusa za cijelu populaciju. Dvije austrijske pokrajine, najpogođenije pandemijom koronavirusa, Gornja Austrija i Salzburg, sinoć su najavile da od ponedjeljka uvode lockdown za sve na svom području. Te mjere namjeravaju, ako se epidemiološka situacija popravi, ukinuti do Božića. tako je barem rekao u razgovoru za televiziju ORF salzburški čelnik Wilfried Haslauer.

“Ovo je šansa da se stanje popravi i da budemo otključani prije Božića”, istakao je Haslauer. Gornja Austrija i Salzburg imaju dnevno najviši broj zaraženih koronavirusom u cijeloj Austriji i prepune bolnice i jedinice intenzivne njege, u kojima se već spominje mogućnost trijaže. Dakle, sve oči Austrijanaca uprte su u današnju konferenciju za novinare i ne baš ugodne, ali očito nužne, novosti koje im sprema austrijski politički vrh u borbi protiv dramatičnog širenja Covid-19 pandemije.

