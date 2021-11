Escobar dolazi pojačati pritisak za politički dogovor unutar BiH

Posebni izaslanik predsjednika SAD-a Joea Bidena za zapadni Balkan Gabriel Escobar u nedjelju će stići u službenu posjetu Bosni i Hercegovini nastavljajući tako svojevrsnu američku diplomatsku ofanzivu na ovom prostoru, piše Večernji list BiH.

Razgovori s liderima

Program posjeta još nije objavljen, ali je izvjesno da će u BiH provesti dva dana te da će tokom boravka ovaj američki dužnosnik obaviti brojne razgovore s političkim liderima u BiH. Escobar dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za BiH. Treba reći da je njegovom dolasku prethodio višednevni posjet američkog izaslanika za izbornu reformu Matthewa Palmera, ali i kontroverzna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, na kojoj se odlučivalo o produžetku mandata EUFOR-a.

Naravno, sve to u sjeni blokade državnih institucija i najava o povratku ovlasti s države na entitet Republika Srpska, vrlo oštrog izvješća visokog predstavnika Christiana Schmidta te konkretizacije pregovora o izbornoj reformi. Od njega mnogi očekuju da izađe s konkretnim rješenjima trenutačne političke krize, odnosno kreira proces deblokade institucija i spriječi daljnju eskalaciju krize. Escobar je nedavno kazao da su potezi člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika ilegalni i destabilizirajući te da je pozvao političke lidere u BiH da ne odgovaraju na njegovu retoriku i dodatno zaoštravaju situaciju.

Govoreći o sljedećim potezima međunarodne zajednice, kazao je da postoji mogućnost sankcija i da su svi alati spremni ako netko krene u dodatno ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH. Govoreći o mogućim sankcijama, naglasio je da one mogu biti usmjerene protiv pojedinaca, ali da i dalje ima prostora za dijalog. Naglasio je da entiteti u BiH nemaju ustavne ovlasti da se unilateralno povlače iz državnih institucija. Podsjetio je da su Sjedinjene Američke Države pružile više od 2,4 milijarde dolara pomoći regiji u proteklom desetljeću, a samo u fiskalnoj 2021. godini izdvojeno je više od 145 miliona dolara za pomoć zapadnom Balkanu na njegovu europskom putu.

Tokom prošlosedmicnog obraćanja pred Odborom za vanjske poslove Zastupničkog doma Kongresa SAD-a o angažmanu američke administracije u regiji, Escobar je kazao kako će im više toga o budućim potezima moći reći nakon posjete BiH i drugim zemljama jugoistočne Europe.

Poznaje stanje u regiji

Zanimljivo je da je i Gabriel Escobar dio diplomatske karijere proveo u Srbiji, i to nedavno. Do imenovanja na novu poziciju u Washingtonu bio je zamjenik veleposlanika SAD-a u Beogradu, a jedno vrijeme, zbog neimenovanja veleposlanika, bio je i prvi američki diplomat u Srbiji. Bosnu i Hercegovinu također dobro poznaje. U vrijeme prvih političkih previranja u Republici Srpskoj nakon rata (1998. godine), a to je vrijeme uspona Milorada Dodika uz pomoć Zapada, Escobar je bio na čelu Ureda visokog predstavnika (OHR) u Banjoj Luci. Potom je bio imenovan i za voditelja Ureda američkog Veleposlanstva u tom gradu, tako da itekako dobro poznaje Dodika, ali i druge aktere koji su u to vrijeme politički stasavali, poput čelnika oporbenog SDS-a Mirka Šarovića.•