Izdano narančasto upozorenje: U BiH ponovno najavljene obilne padavine

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za ponedjeljak, 8. studenoga 2021. godine.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme s kišom. Više padaline u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, na zapadu i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab, većinom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stupnjeva.

– U Sarajevu će biti oblačno vrijeme s kišom. Temperature zraka između 8 i 11 stupnjeva – priopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Avaz.