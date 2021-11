Jedete li banane svaki dan? Evo što će to značiti za vaše zdravlje

Za početak je dobro znati da banane sadrže puno važnih nutrijenata i da su među najpopularnijem voćem na svijetu.

Banane sadrže vitamine A, B6, C, i E, Osim toga, sadrže i minerale poput kalija, kalcija, magnezija, fosfora i selena. Kalcij i magnezij trebamo za čvrste kosti i sprječavanje nesanice. Istraživanja su pokazala da je selen povezan sa sprječavanjem karcinom i probleme sa štitnjačom. Kalij je neophodan za funkcioniranje kako ljudskih, tako i biljnih te životinjskih stanica.

Možda vas najviše zanima informacija da jedna banana ima samo oko 100 kalorija, malo proteina i ništa masnoće. Evo što za vaše zdravlje znači ako svakog dana pojedete jednu bananu.

SADRŽI NUTRIJENTE KOJI KONTROLIRAJU ŠEĆER U KRVI

Bogate pektinom i otpornim škrobom, mogu kontrolirati šećer u krvi nakon obroka i smanjiti osjećaj gladi. Uz to imaju niste vrijednosti glikemijskog indeksa, pa je vrijednost oko 30 za zelene banane, a oko 60 za one zrele, a to znači da neće uzrokovati skakanje šećera u krvi nakon što ju pojedete. Ovo se i ne odnosi na osobe s dijabetesom koje ne bi trebale jesti puno zrelih banana, a ako to čine moraju pratiti svoje stanje. Vlakna koja se nalaze u banani će sigurno poboljšati probavu.

POMAŽU KOD MRŠAVLJENJA

Niti jedna studija do danas nije potvrdila da će banane utjecati na mršavljenje, ali kako imaju nekoliko sastojaka koji sigurno mogu pomoći, koriste se i tada. Kako jedna banana ima malo kalorija i dugo će vas ostaviti sitima, lako je pretpostaviti da nisu namirnica koja deblja. Vlakna koja i ona sadrži jesu u više studija povezane s mršavljenjem. Banane koje još nisu potpuno zrele sadrže i spomenuti škrob koji će se pobrinuti da niste gladni.

ČUVAJU ZDRAVLJE SRCA

Banane su poznate po tome što sadrže kalij, ali jeste li znali kako on može utjecati na zdravlje srca? Važno je znati da može i da će upravo konzumacija jedne banane na dan zaštititi zdravlje srca. Većina ljudi ne unosi dovoljno kalija u organizam, što može imati direktan utjecaj na krvni tlak ostale dijelove kardiovaskularnog sustava. Istraživanja čak pokazuju kako prehrana bogata kalijem može smanjiti rizik za obolijevanjem od bolesti srca za čak 27 posto. Vrijeme dakle da kupite jednu bananu.

SADRŽE SNAŽNE ANTIOKSIDANTE

Voće i povrće je uvijek dobar izbor antioksidanata, a banana nije izuzetak. Antioksidanti koji se nalaze u njoj su povezani sa zaštitom zdravlja srca i degenerativnih bolesti. Smatra se da dopamin iz banana djeluje kao kemikalija zbog koje ćete se osjećati dobro, ali on ne prelazi barijeru od želudca do mozga. Jednostavno djeluje kao jak antioksidant umjesto da mijenja raspoloženje.

ZELENE BANANE MOGU POBOLJŠATI OSJETLJIVOST NA INZULIN

Upravo je on veliki rizični faktor za neke od najraširenijih bolesti na svijetu, uključujući i dijabetes. Prema pisanju nekoliko studija, oko 15-30 g otpornog škroba iz banane može spomenutu osjetljivost smanjiti i do 50 posto u samo nekoliko tjedana.

MOGU POPRAVITI ZDRAVLJE BUBREGA

Kalij je esencijalan za kontrolu krvnog tlaka i zdrav rad bubrega. Kako su banane dobar izvor kalija, pametno ih je jesti kako bi se očuvalo njihovo zdravlje. Jedna je studija pokazala da oni koji jedu bananu nekoliko puta u tjednu, imaju čak 50 posto manje šanse da će se kod njih razviti bolesti bubrega.

MOGU VAM POMOĆI KOD VJEŽBANJA

Banane često konzumiraju sportaši radi minerala koje sadrže ali i lako probavljivih ugljikohidrata. One mogu pomoći kod smanjivanja boli u mišićima povezanih s vježbanjem, ali i kod uobičajenih grčeva. Istraživanja pružaju razne rezultate kada su u pitanju banane i grčevi u mišićima, dok neki smatraju da pomaže, drugi ne pronalaze poveznicu, prenosi Ordinacija.hr.