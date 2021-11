Nova pravila za odlazak na rad u Njemačku, termini će se od 1.12. dobivati po principu lutrije

Zbog prevelikog broja zahtjeva, pravila za odlazak na boravak i rad u Njemačku za državljane Bosne i Hercegovine od 1. decembra ove godine nešto su drugačija, objavljeno je na službenoj stranici njemačkog Veleposlanstva u Bosni i Hercegovini.

– Od 1. januara 2021. godine u Njemačkoj je stupilo na snagu novo pravilo koje predstavlja produžetak aktuelno važećeg takozvanog pravila za zapadni Balkan. Time je Savezna vlada Njemačke omogućila da i poslije 2020. godine državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije imaju privilegiran pristup njemačkom tržištu rada. To i dalje vrijedi za svaku vrstu zaposlenja – neovisno o tome je li kvalifikacija priznata, piše Večernji list BIH.

Liste za registraciju

Produzetak navedenog pravila vrijedi zaključno s 2023. Preduvjet za izdavanje vize ostaje i dalje pribavljanje suglasnosti Savezne agencije za rad. Takođe će se i dalje vršiti provjera prioriteta u pogledu njemačkih i državljana EU-a. Zbog velikog zanimanja za termine u svrhu podnošenja zahtjeva, koji daleko premašuje broj dostupnih termina, od decembra 2021. dodjela termina će se svakog mjeseca vršiti po načelu izvlačenja (po načelu lutrijskog postupka) – objavljeno je na službenoj stranici njemačkog Veleposlanstva u BiH.

Dodaju kako se tim povodom od 1. decembra 2021. u 11 sati prvi put otvora nova lista za registraciju termina u svrhu podnošenje zahtjeva za vizu. – Ova nova lista za registraciju termina će u kontinuitetu biti otvorena do 17. decembra 2021. do 12 sati i neće se više zatvarati kad se dosegne ukupan broj registracija, kao što je to bio slučaj dosad. Umjesto toga će se aktuelna lista za registraciju termina zatvoriti 17. decembra 2021. u 12 sati i sve registracije na listi će biti ubačene u računalnu bazu gdje će se po načelu izvlačenja izabrati tko će u januaru 2022. dobiti termin u svrhu podnošenja zahtjeva za vizu – objasnili su iz Veleposlanstva. Postupak izvlačenja (Losverfahren) će se održati u 51. kalendarskom tjednu u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu pod nadzorom više osoba.

Nakon toga će izvučene osobe još u decembru 2021. biti obaviještene iz Veleposlanstva kada je njihov termin u januaru 2022. – Sve registracije koje su izvršene od 1. do 17. decembra 2021. će sudjelovati u postupku izvlačenja. Dakle, ranije izvršena registracija nema prednost u odnosu na onu koja je uslijedila kasnije u razdoblju od 1. do 17. decembra 2021. U ovom postupku nije moguće izvršiti višestruke registracije. Naknadna izmjena danih podataka prilikom registracije nije moguća.

Davanje termina na raspolaganje nekoj drugoj osobi nije dopušteno. Angažiranje trećih osoba (npr. agencija za vizu) nije potrebno i ne donosi nikakvu prednost. Molimo vas da posebno obratite paznju na to da bh. pasosi nikada ne sadrže slovo “O”. Ako slovo “O” unesete umjesto znamenke “0”, onda ste pogrešno naveli broj vašeg pasosa i neće vam biti dopušten pristup Odjelu za vize – upozorili su iz ovog Veleposlanstva te podsjetili sve one koji planiraju ići raditi u Njemačku kako im vize koje su izdane u svrhu zapošljavanja prema pravilu za zemlje zapadnog Balkana same po sebi ne predstavljaju pravo na ulazak u Njemačku.

Zahtjevi za vize

Ulazak u Njemačku s izdanom vizom u svrhu zapošljavanja prema pravilu za zemlje zapadnog Balkana dopušten je samo ako se pri ulasku predoči priznati dokaz o potpunoj imunizaciji protiv koronavirusa – zaključili su iz ovog Veleposlanstva. Inače, broj zahtjeva za vize raste iz mjeseca u mjesec s obzirom na to da veliki broj državljana BiH svoju budućnost vidi upravo u Njemačkoj.

Podsjetimo, posljednji podaci pokazuju kako je BiH samo u prvoj polovini ove godine napustilo čak 80 hiljada stanovnika. Prema podacima svih relevantnih agencija u BiH i šire koje posreduju za zapošljavanje radnika sa zapadnog Balkana, najviše u Njemačku na rad odlaze mlade osobe iz BiH. Ono što je zabrinjavajuće je trend odlaska cijelih porodica koje odlaze s namjerom tamo nastaviti živjeti i ne vraćaju se u BiH.

Stručnjaci su više puta upozoravali vlasti u BiH kako je potrebno uraditi strategiju demografskog oporavka ili bar pod žurno donijeti mjere kako bi se zaustavilo iseljavanje bh. građana. Podaci također pokazuju kako se odlazi iz svih krajeva BiH, ljudi svih nacionalnosti, nezadovoljni stanjem u državi, političkom situacijom, nemogućnošću ostvarivanja prava i pronalaska posla. Besperspektivnost u BiH traje godinama, mladi, prema izjavama koje daju pred odlazak iz BiH, u svojoj zemlji ne vide budućnost.