Novalić u detalje objasnio novi zakon: Povoljniji položaj za 511.000 ljudi!

Premijer FBiH u obraćanju građanima putem svog Facebook profila sinoć je detaljno obrazložio šta podrazumijevaju i na šta se odnose doprinosi, te gdje ide novac koji u tu svrhu uplaćuju radnici.

– Doprinose plaćamo svi mi koji smo zaposleni iz plate. Oni se uplaćuju u tri fonda – fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (za svoju penziju), zdravstveni fond (da bismo se liječili) i fond za zaštitu od nezaposlenosti (da u slučaju gubitka posla neko vrijeme dobijamo određenu naknadu) – pojašnjava Novalić.



Taj novac, naglašava, ne uzima država. Uposlenici ga daju sami sebi, odnosno u svoj penzioni fond – koji će im to vratiti kroz penzije, u zdravstvo – da se mogu liječiti, i za nezaposlenost.



– Tvrdnja koju sam danas pročitao da je premijer zavukao ruku u džepove građana… Ne ubire to nijedan budžet, ni Vlada FBiH, ni bilo koji drugi budžet, već fondovi koji onda služe građanima da im pružaju te usluge – ponovio je Novalić.



Međutim, dodaje, porez na dohodak se ubire i ide kantonima. Radi se o porezu na prihode i trenutno ga plaćaju svi zaposleni – i onaj koji ima 406 KM, i onaj koji ima 4.000 KM ili veću platu.



– Svi zaposleni plaćaju 10% poreza i to je ono što nije korektno, nismo socijalno osjetljivi. Neshvatljivo je da isti procenat ima i onaj s velikom i onaj s malom platom – poručio je Novalić.



U javnosti se pojavila nova neistina, govori premijer – da Vlada FBiH povećava poreze sa 10% na 13%, što je tipična laž, prenose Vijesti.ba.



– Vlada FBiH prijedlogom ovog zakona sa 10% ide na dvije stope: jedna je oslobođena poreza, do 800 KM porez je 0, a druga – iznad 800 KM porez je 13%. Mi smo radili izračune. Oni koji sad imaju platu do 800 KM plaćaju 50 KM poreza na dohodak, a takvih je 52 posto uposlenih. Tačnije, od 532.000, 276.000 ljudi je smješteno na plati do 800 KM. Dakle, tih 276.000 ljudi neće nikako plaćati porez na dohodak.



Sljedećih 44%, koji se nalaze na plati između 800 i 2.440 KM, a to je 234.000 ljudi, plaćat će manje nego što plaća sad. I konačno, ostalo je samo 4% ljudi koji imaju iznad 2.440 KM, a oni će plaćati više nego što plaćaju sad. E, pa sad vi procijenite je li to zavlačenje ruku u džepove građana.



Mi 511.000 ljudi stavljamo na mnogo povoljniji režim nego što je sad, a samo 21.000 ljudi sa velikim platama oporezujemo više – dodao je Novalić.



Kada je u pitanju predloženi Zakon o doprinosima, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, pojašnjava Novalić, njim se bruto opterećenje na platu snižava sa 41,5 na 32,5, prenose Vijesti.ba.



– Istina je da mi sad oporezujemo topli obrok, prevoz, regres i sve neoporezive stavke, ali je ovo smanjenje sa 41,5 na 32,5 mnogo veće nego što je to opterećenje. Tako da se tu stvara prostor da se plate povećaju.



Vlada FBiH će dobiti oko 300 miliona KM manje, i mi smatramo da je to pomoć privredi da postane konkurentnija, odnosno da se povećaju minimalne i sve druge plate. U tom izračunu, preduzeća će imati manje opterećenje prema državi. Ako je plata 400 KM, to je isto. Plata od 800 KM će imati +62 KM na raspolaganju da poslodavac poveća platu. A plata od 2.500 KM imat će 192 KM koje država neće uzeti iz privrede – ističe Novalić.



To, dodaje, otvara prostor da poslodavci povećaju plate. A hoće li to oni i uraditi? Premijer tvrdi da hoće, iako ih država na to natjerati ne može.



– Prvi puta u svojoj historiji imamo veću potražnju za radnicima nego što je ponuda. To izaziva povećanje plata i bez ovih naših zakona. Mi ovim zakonima želimo biti vjetar u leđa procesima povećanja plata. Ovim povećavamo mogućnost da se povećaju plate, a naročito one minimalne, uz smanjenje opterećanja za privredu – zaključio je Novalić.



(Vijesti.ba)