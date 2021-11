Objavljena najnovija prognoza: Do kraja novembra stiže nam i snijeg

znad Bosne i Hercegovine do kraja radne sedmice biće pretežno oblačno vrijeme, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH u srednjoročnoj prognozi.

U jutarnjim satima u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni izgledna je slaba magla i niski oblaci. Sredinom sedmice prognozira se i kiša, koja će prvo zahvatiti južna i jugozapadna područja, a zatim se proširiti i na ostale krajeve zemlje. Nešto izraženije padavine moguće su na jugu Hercegovine gdje može biti i kraćih pljuskova.

Djelimično smanjenje naoblake i blago povećanje temperature zraka očekuje se od petka. Više sunčanih intervala na jugu Hercegovine.

Minimalne jutarnje temperature zraka u naredna dva dana varirat će od tri do osam stepeni Celzijusa u Bosni, na jugu zemlje do 12. Najviše dnevne temperature između osam i 13 u Bosni do 18 stepeni u Hercegovini.

U periodu od 22. novembra do kraja mjeseca prema trenutnim prognoznim modelima preovladavat će pretežno oblačno s kišom i snijegom u Bosni i pljuskovima u Hercegovini. Više padavina moguće je od 25. novembra.

Minimalne temperature zraka biće u rasponu od jedan do šest stepeni u Bosni, do osam stepeni u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između četiri i devet stepeni u Bosni, do 12 u Hercegovini.