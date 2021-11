Od sutra moguće bujične poplave, do 100 litara kiše po metru četvornom

Nakon što smo uživali u lijepim i sunčanim danima tijekom posljednjih dana i u temperaturama koje nisu uobičajene za ovaj dio godine slijedi promjena vremenskih prilika u BiH.

Meteorolog Nove BH Nedim Sladić objašnjava što se događa.

“Zbog očekivanog izravnog dotoka izraženo vlažnog i nestabilnog zraka sa Mediterana u područjima jugozapadne Bosne i u dijelovima Hercegovine biće nerijetko obilnih oborina. U idućih 48 do 72 sati lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po metru četvornom. Na masivima Čabulje i Čvrsnice zbog izraženog hlađenja zraka moguće je i do 200 litara kiše po četvornom metru. Zbog toga je upaljen narandzasti meteoalarm i izdato upozorenje da bi trebali pravovremeno postupati zbog izrazito velike količine oborina. Vremenske prilike će se u Hercegovini zadržati sve do početka vikenda kada se očekuje stabilizacija. Pored padavina mogući su jaki udari vjetra do 90 km/h,” prognozira meteorolog Nove BH za N1.