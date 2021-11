Pjanić odlazi iz reprezentacije!?

Kako je jutros objavio “Dnevni avaz”, naš fudbalski as Miralem Pjanić ozbiljno razmišlja da završi reprezentativnu karijeru.

Skandiranje, zvižduci i vrijeđanje grupe navijača, koji su tokom subotnje kvalifikacione utakmice protiv Finske (1:3) čak tražili od selektora Ivajla Peteva (Ivaylo) da iz igre izvede našeg reprezentativnog veznjaka, a potom i orkestrirana medijska hajka nekoliko bh. portala, snažno su pogodili – ako ne najboljeg, onda sigurno jednog od najboljih bh. fudbalera svih vremena.

Zbog toga je već u 31. godini jako blizu konačne odluke da završi reprezentativnu karijeru. Već danima se lomi da tu odluku “prelomi preko jezika” i sve iz sebe “istrese” u javnost.

Pjanića smo, naravno, gledali i u boljim izdanjima nego što je to bio slučaj protiv Finske, premda ne treba zanemariti ni to da je u subotu, prema analizi statističkog portala Sofascore koji prati niz fudbalskih elemenata (od dodavanja i centaršuteva, do driblinga i duela), bio naš najbolje ocijenjeni starter, te da je uz rezerviste Luku Menala i Amera Gojaka dobio najbolju ocjenu. Ta ocjena nije rezultat, kako to kažu fudbalski stručnjaci, “okometrije”, nego kompjuterskog praćenja igrača…

Također, treba znati i to da je naš as iz slavne Barcelone, koji ovu sezonu igra na posudbi u Bešiktašu, stisnuo zube i igrao rovit protiv Finske, jer znao koliko taj duel znači našem državnom timu, ali i cijeloj naciji. Čak je od klupske medicinske službe sakrio neke ljekarske nalaze kako Bešiktaš ne bi stavio veto na njegov dolazak na novembarsko reprezentativno okupljanje.

Zar je zbog svega toga, ali i dubokog, neizbrisivog traga u bh. fudbalu, zaslužio uvrede i medijsku hajku, odnosno da se loša igra ekipe i sve boljke našeg državnog tima svale samo na njegova leđa.

Sistematski napadi

Pjanić je sistematski napadan i vrijeđan prije više od 13 godina kada je trebao debitirati za našu reprezentaciju. A kada je postao veliko ime u svijetu fudbala mnogi od tadašnjih napadača su ga tapšali po leđima, te tražili ulaznice, dresove, intervjue…

Sad “nam” ponovo ne valja Pjanić, jer je tokom reprezentativnih priprema bio u jednom šiša baru. Treba “nam” dežurni krivac za istresanje frustracija, a mnogi od napadača od drveta ne vide šumu.

Iz lične karte

Pjanić je za naš državni tim odigrao 103 utakmice i postigao 15 golova.

S druge strane, prema njemačkom Transfermarktu, bio je i ostao najskuplji bh. fudbaler svih vremena. Tokom 2018. i 2019. godine njegova tržišna vrijednost, podsjetimo, bila je procijenjena na 70 miliona eura. A i trenutno je naš najskuplji igrač…

