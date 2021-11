Pravilo “vakcinisan – testiran – prebolio” uskoro će vrijediti u FBiH

Novo pravilo “vakcinisan-testiran-prebolio” znači da će svi građani, zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sektoru, te javnim upravama, morati imati ispunjen jedan od ova tri uslova pri dolasku na radno mjesto.

U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata 23 građana izgubilo je bitku s koronavirusom, 792 je testirano pozitivno na Covid-19. Epidemiološka situacija nije zadovoljavajuća,kao ni broj vakcnisanih, dok treća doza još nije dostupna svim bh. građanima. U Federaciji BiH slijedi uvođenje oštrijih mjera.

No, ono što se uskoro neće uvesti u BiH su, čini se, jedinstvene covid putovnice. Sve je veći broj bh. građana koji su vraćeni sa EU granice zbog nevažeće covid potvrde. I prema svemu sudeći, bit će ih još, jer dogovor o jedinstvenoj covid putovnici nije na vidiku. Federacija je, kažu nadležni, krenula u stvaranje svih pretpostavki da, kada do dogovora dođe, sve bude spremno, javlja N1.

“Jedna od naredbi je da se u svim kantonima stvore baze podataka vakcinisanih. To je jedan prvi korak, tako da ćemo u kantonima imati sve to spremno. Nadamo se da ćemo to prevazići, jer ne vjerujem, odnosno siguran sam da ni stanovnici Republike Srspke uskoro neće moći putovati sa svojim putovnicama, prema tome, ovo je zajednički interes da se napravi što prije”, rekao je Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH.

A preko granice pa do Srbije moći će svi bh. građani koji su prvu ili drugu dozu primili u toj zemlji, a ne samo oni iz Republike Srpske. No, koordinator za vakcinisanje u SK, Ademir Spahić kaže kako se nada da će bh. građani, koji to žele, booster dozu moći uskoro primiti i u BiH. Za sada je predloženo da se vakcinisanje trećom dozom omogući starijim od 65, a ne 70, kako je na snazi sada. “Svakako ćemo mi sugerirati da te dobne skupine spustimo i na radno sposobno stanovništvo jer ne vidim razloga, svi koji su zainteresirani, a prošlo im je šest mjeseci od primarnog cjepiva, mogu primiti drugu dozu.

Pfizer je dao da može ići treća doza, Moderna treća doza, iako tu može i da se miješaju doze. Sinopharm ako ste primili dvije, možete primiti treću dozu”, naveo je Ademir Spahić, koordinator za vakcinisanje u SK. U međuvremenu, broj vakcinisanih prvom i drugom dozom u BiH i dalje je jako mali. Prema posljednjim američkim statistikama, tek oko 26% građana je imunizirano. Stoga se u Federaciji od kraja godine, uvode nove mjere. A nove mjere, koje će na snazi u svim kantonima biti od 20. decembra podrazumijevaju pravilo “vakcinisan-testiran-prebolio”. To znači da će svi građani, zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sektoru, te javnim upravama, morati imati ispunjen jedan od ova tri uslova pri dolasku na radno mjesto. To će se, kako kažu nadležni, uvoditi postepeno, a cilj je, slijediti praksu normalizacije života koju su uvele mnoge zemlje svijeta.