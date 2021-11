Prognoza / Kakvo će vrijeme biti u BiH tokom sedmice?

U Bosni i Hercegovini se tokom sedmice očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u ponedjeljak u Bosni očekuje se pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 15, na jugu do 19 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme bit će i u srijedu. Prijepodne kiša na jugu i jugozapadu, a poslijepodne i u večernjim satima u većini područja. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni.

U četvrtak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 18 stupnjeva

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Livno 34, Mostar 12, Bihać 11, Sanski Most 7, Bugojno 5, Ivan-sedlo 3, Bjelašnica 2 i Zenica 1 mm.