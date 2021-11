Rigoroznije provjere na granici prema Hrvatskoj, meso i mlijeko strogo zabranjeni za unos iz Bosne i Hercegovine

Kao država koja je članica Europske unije, Republika Hrvatska ne dopušta unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoj teritorij. Iako se građani stalno upozoravaju da je strogo zabranjeno prenošenje svježeg mesa ili suhomesnatih proizvoda, kao i prenošenje mliječnih proizvoda, voća i povrća preko granica Europske unije, dio njih se ne osvrće na ova upozorenja. No, u posljednje vrijeme na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su sve rigoroznije kontrole i provjere.

Sve su češća medijska izvješća o visokim kaznama koje dobivaju građani koji u Hrvatsku preko granice Bosne i Hercegovine unose mliječne i mesne proizvode. Iako je ta zabrana na snazi od 2013. kada je Hrvatska pristupila Europskoj uniji, građani su unatoč upozorenjima carinske uprave RH i Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dalje prilično neinformirani.

Na stranici Uprave za neizravno oporezivanje postoji odjeljak nazvan „Krenite spremni na put“ s carinskim pravilima svih susjednih država.

Ratko Kovačević, glasnogovornik UIOBiH

“Građani BiH trebaju se upoznati s propisima RH odnosno EU i trebaju znati što je to što mogu uvesti u RH kako ne bi imali problem s carinskom službom RH:”

Nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz trećih zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora itd.), a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce, do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi i do 125 gr kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta. Sljedeće vrste hrane se mogu unositi u osobnoj prtljazi: kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), sve pod uvjetom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa.

Ironija u cijeloj ovoj priči je što na temelju posebnih međudržavnih ugovora između EU i “trećih zemalja” u Hrvatsku, odnosno EU, možete unijeti do 2kg mesa s Islanda ili Farskih otoka, dok iz Bosne i Hercegovine ne možete. Nas je zanimalo rade li institucije u bih na tome da se jedan takav dogovor potpiše međutim odgovor sa adresa počevši sa ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nismo dobili, piše BHRT.