Tuzla: Muzičari održali proteste ispred Vlade TK-a zbog zabrane rada

Ispred sjedišta Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli u petak u 11.55 sati okupili su se muzičari s ovog područja nezadovoljni odlukom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a o zabrani izvođenja muzike uživo u ugostiteljskim objektima, javlja Anadolu Agency (AA).

Ubrzo su predstavnici muzičara i Vlade TK-a sjeli za pregovarački stol. Dogovoreno je da se muzičari raziđu, a da Krizni štab Ministarstva zdravstva TK-a u narednoj sedmici razmotri eventualnu mogućnost ublažavanja donesene odluke. “Ovo je bio dijalog između nas i Vlade TK. Mi smo zadovoljni. Iznijeli smo naše probleme. Ugrožena je naša egzistencija i samo je nama zabranjen rad u TK. Došli smo vidjeti na koji način to da riješimo, da ljudi prežive. Iritira nas to što samo naš kanton ima zabranu za muziku, a svi ostali rade“, kazao je Zoran Brkić, predstavnik muzičara TK i dodao: “Zdravlje prije svega. Imao sam koronavirus i ne želim to nikom. Ali ako postoji rješenje, da se svi vakcinišemo, dajte da to uradimo. Nisam ljekar, ali slušam šta struka kaže“, istakao je Brkić.

Ministar zdravatva TK-a Božo Jurić obećao je okupljenim muzičarima da će se na narednoj sjednici Kriznog štaba razgovarati i o njihovom problemu. “Razgovarali smo sa predstavnicima Udruženje muzičara razmijenili mišljenja o problemima, a u kontekstu trenutne epidemiološke situacije. Stavove smo približili tako što ćemo u narednoj sedmici na sjednici Kriznog štaba razmotriti sudbinu mjere o zabrani izvođenja muzike uživo. Možda ćemo izvršiti korekciju ove mjere. Treba naglasiti da ako dođe do izmjene mjere ono što treba potencirati je da goste u ugostiteljskim objektima pozovemo da se vakcinišu“, rekao je Božo Jurić, ministar zdravstva TK-a.