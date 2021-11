U BiH se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima kiša u većini područja. U ostatku dana uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje, a u ostatlim područjima povremene padavine.

Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 12 °C.