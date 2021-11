U BiH danas slaba kiša, poslijepodne smanjenje oblačnosti: Šta nas očekuje do kraja sedmice?

U Bosni i Hercegovini danas veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Lokalno sa slabom kišom uglavnom prijepodne, a od poslijepodnevnih sati postepeno smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između sedam i 12, jugu zemlje do 19 stepeni Celzijusa, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dugotrajna magla ili niska naoblaka po kotlinama. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i pet, na jugu zemlje od devet do 13. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između sedam i 12, na jugu zemlje od 16 do 20.

U četvrtak se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između tri i sedam, na jugu zemlje od devet do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dugotrajna magla ili niska oblačnost po kotlinama. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između sedam i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni.