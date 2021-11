Za pomoć obrtima u FBiH 60 miliona KM: Ko može dobiti novac i kad počinje isplata?

Vlade Federacije BiH je donijela nedavno uredbu koja se odnosi na pomoć obrtima u Federaciji sa ukupno 60 miliona KM. Cilj je očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom.

Novac za provedbu ove uredbe je osiguran u proračunu FBiH za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Kako je za Faktor rekao ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić, iz novčane pomoći će biti isključeni svi oni koji su po ranijim uredbama i zakonima ostvarili određenu vrstu pomoći.

Isplata pomoći mogla bi početi odmah iza Nove godine. Korisnici financijske pomoći će koristiti novac kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plaća za zaposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 01.8.2020. godine do 31.7.2021. godine. – Cilj je pomoći one koji imaju prosječan broj zaposlenih, maksimalan iznos koji jedan obrt može dobiti je 30.000 KM. Naglašavam, ko god je ostvario neku pomoć po prethodnim uredbama i zakonima, isključen je iz ove pomoći.

Financijsku pomoć po ovoj uredbi će dobiti oni koji do sada nisu imali nikakve pomoći i očekuje se negdje do 25.000 obrta da će se podržati. Ali točan broj će se znati kada završimo potrebnu proceduru. Mi ćemo do kraja godine, do polovice decembra, završiti proceduru u kojoj ćemo objaviti podatke, ali ćemo ostaviti mogućnost prigovora, žalbe, korekcija, prvobitno objavljenih podataka. Nakon toga ćemo objaviti kada će novac dobiti, najvjerojatnije odmah iza Nove godine – kazao je Zukić.

Kada je riječ o uvjetima za dodjelu financijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH. Među uvjetima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11.2021. godine, te da imaju izmirene obveze po osnovu doprinosa i poreza. Uvjet je i da su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim se podrazumijeva da ispunjavaju jedan od dva uvjeta koji je povoljniji za korisnike financijske pomoći. Prvi je da 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na 31.7.2021. godine, a drugi da je prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.8.2021. godine do 30.11.2021. godine isti ili veći nego od 01.8.2020. do 31.7.2021. godine.