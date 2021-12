Covid propusnice na dark webu uz oružje i drogu najtraženija roba

Usred uvođenja oštrijih ograničenja, nekoliko zemalja u Evropi prijavljuje sve više slučajeva lažnih Covid propusnica i potvrda o vakcinaciji, koje se čak nude i na društvenim mrežama, što pokazuje da je otpor prema vakcinama protiv Covid-19 i dalje prisutan uprkos sve većoj zabrinutosti zbog širenja visoko prenosivog omikron soja, pišu svjetski mediji, prenosi Radio slobodna Evropa (RSE).



U Francuskoj su vlasti 20. decembra saopštile da su otkrile preko 180.000 lažnih Covid propusnica, dok je dan poslije italijanska policija u Palermu uhapsila nekoliko osoba koje se sumnjiče da su uzimale novac za lažne vakcinacije. Događaji sugerišu da je otpor prema evropskim zahtjevima vakcinacije i dalje značajan, ukazuje New York Times.



Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin rekao je ovog mjeseca da je otvoreno oko 400 istraga o mrežama ljudi za koje se sumnja da su davali lažne propusnice, uključujući neke koji su povezani sa zdravstvenim radnicima.



Krajem prošle sedmice, zvaničnici u Francuskoj su najavili da će uskoro samo vakcinisani ljudi imati pravo na Covid propusnice koje su potrebne za ulazak u restorane, kafiće i druga javna mjesta. Vijest o falsifikatima je, kako ističe New York Times, naglasila da otpor vakcinaciji ostaje jak u pojedinim dijelovima zemlje.



S druge strane, policija na Siciliji saopštila je 21. decembra da su u Palermu uhapšene tri osobe zbog optužbi za mito, pronevjeru i falsifikovanje službenih isprava. Među uhapšenima je medicinska sestra kojoj je, kako tvrdi policija, plaćano između 100 do 400 eura da bi se pretvarala da vakciniše ljude u tamošnjem centru za vakcinaciju, kako bi mogli da dobiju “zelene propusnice” koje su u Italiji potrebne za obavljanje pojedinih poslova i učestvovanje u mnogim društvenim aktivnostima.



Policijski udar na lažne propusnice dolazi u trenutku kada mnoge zemlje suočene s visoko prenosivim omikron sojem – koji se evropskim kontinentom širi brzinom munje – pooštravaju mjere ograničenja, piše Washington Post.



Holandija je bila prva koja je 19. decembra uvela totalni lockdown. U Velikoj Britaniji, stručnjaci pozivaju premijera Borisa Johnsona da pooštri mjere kako bi usporio sve veći broj novih infekcija, iako je on rekao da se za sada pravila neće mijenjati.



U Francuskoj vlasti nerado uvode novi policijski sat ili karantine za ljude koji su vakcinisani a kojih prema nekim podacima ima oko 70 odsto. Međutim, dodaje vašingtonski list, zvaničnici tvrde da prijetnja omikronom znači da vlasti moraju da povećaju pritisak na one koji odbijaju vakcinaciju.



Uvođenje francuske zdravstvene propusnice izazvalo je višesedmične proteste širom zemlje ovog ljeta, ističe Washington Post i dodaje da, iako su skupovi smanjeni, i dalje se prijavljuju incidenti vandalizma u centrima za vakcinaciju i drugim lokacijama.



Prevaranti usmjeravaju ljude na Facebooku da posjete stranice koje tvrde da prodaju lažne Covid propusnice za one koji se nisu vakcinisali, otkrio je BBC navodeći da je u jednoj objavi, prodavac tvrdio da može dostaviti certifikate iz 22 zemlje uključujući Portugal, Francusku, Grčku, Španiju, Australiju, Letoniju, Maroko i Veliku Britaniju.



Na dark webu, dodaje britanski javni servis, covid certifikati se prodaju zajedno s drogom, oružjem i ukradenom robom, a prodavci tvrde da pružaju dokumentaciju iz mnogih zemalja, uključujući SAD i EU. Ne samo da su nudili papirnate potvrde već su, ukazuje BBC u svojoj istrazi, navodno mogli pružiti aplikacije nacionalnih zdravstvenih ustanova s QR kodovima, navodeći da rade s ljudima unutar zdravstvenih tela koji bi mogli dodati informacije u bazu podataka.



BBC je također pronašao nekoliko Facebook postova povezanih s kanalima u aplikaciji za šifriranu razmjenu poruka Telegram koja je nudila prodaju Covid certifikata nevakcinisanima. Analiza BBC-ja i kompanije Checkpoint za cyber bezbjednost pokazala je da je tokom sedam mjeseci, između decembra 2020. i jula 2021, broj Telegram kanala koji nude Covid propusnice na više jezika porastao – s manje od 10 na više od 1.000.

federalna.ba/Beta