Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme

Za danas je u Bosni najavljeno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremo i ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili susnježica. Vjetar u Bosni slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od -7 do 0, u Posavini, Krajini i Hercegovini do 4, a dnevna 0 do 6, na jugu od 7 do 12 °C.

U Srebreniku temperatura 2 stepena, najviša dnevna 3 stepena Celzijusa. Oblačno je.

U Bosni sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje krajem dana. Poslije podne ili tokom noći u Bosni nizinama je moguća slaba kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 °C.

U petak, u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovin pretežno vedro, uz porast naoblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama snijeg. Tokom noći u nizinama Bosne može biti susnježice i snijega. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

Biometeorološke prilike biće slične kao i proteklog dana. Hronični bolesnici, astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima, trebaju biti oprezniji, naročito tokom jutra. Neophodno je reducirati kretanje, te povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura. Poslijepodnevni sati će biti ugodniji, uz blago zatopljenje. U Hercegovini sa povremenim sunčanim periodima, probleme osjetljivim osobama uzrokovaće bura, sa mjestimično jačim udarima, što će pojačavati osjet hladnoće.