Dva dana jutarnjeg mraza i minusa, a onda nam se ponovo vraća snijeg

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -9 stepeni, Ivan-sedlo -6, Sarajevo i Tuzla -3, Bugojno, Livno -2, Gradačac -1, Bihać, Grude i Sanski Most 0, Drvar, Široki Brijeg i Zenica 1, Mostar 2, Neum 3 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima postupno povećanje oblačnosti sa jugozapada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5, na jugu do 9 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 1 stepen.

Objavljena je prognoza do subote:

ZA 23.12.2021 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Krajem dana, ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od 3 do 9 stepeni.

ZA 24.12.2021 (Petak)., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 10 stepeni.

ZA 25.12.2021 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Bez padavina uglavnom u sjeveroistočnim područjima. Na planinama sa susnježicom i slabim snijegom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 13 steepni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.