Kiša danas prelazi u snijeg

Danas će u našoj zemlju preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, a u nizinama Bosne kiša ili susnježica koja će u većini područja preći u snijeg.

Na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovine. Poslije podne prestanak padavine u Posavini, Krajini i zapadnim područjima Bosne, a u ostatku zemlje tokom noći.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 11 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom koja će preći u snijeg. Temperatura zraka između 0 i 3 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.