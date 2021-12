Niske temperature upalile meteoalarm u nekim dijelovima BiH

Meteoalarm upozorava na nisku temperaturu vazduha na područjima Foče, Višegrada, Sarajeva i Tuzle.

Na području Foče i Višegrada očekuje se minimalna temperatura vazduha od minus osam stepeni, na planinama i do minus 12, a na području Tuzle i Sarajeva do minus pet stepeni Celzijusovih.

Zbog niske temperature vazduha, kako se navodi, mogući su zdravstveni rizici među ugroženom populacijom, kao što su starije i veoma mlade osobe i beskućnici.

Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviš dnevna od 4 do 10, na jugu 13 stupnjeva.