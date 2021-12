Objavljena prognoza za naredna tri dana: Očekuju nas sunce i visoke temperature

Posljednjeg dana 2021. godine u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U subotu, 1. januara 2022., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U nedjelju će također biti sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16.