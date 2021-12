Povećanje plate u Republici Srpskoj dovoljno za pola hljeba dnevno

Mjere koje je entitetska Vlada RS u sklopu Prijedloga proračuna za 2022. godinu uticat će na rast plata za svega 15 do 20 maraka, procjene su poslovne zajednice, a to u praksi znači da će radnik od onoga što dodatno dobije moći kupiti još pola hljeba svaki dan.

Sindikalci smatraju da radnici zaslužuju više, a veću svotu željeli bi i umirovljenici, kao i višečlane obitelji. – Ja mogu iz ugla građanina i sindikalca reći da je to malo. Da može više, vjerujem da može – kaže Dragan Gnjatić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, koji dodaje da će povećanje za proračunske korisnike biti od 45 do oko 100 maraka.

Dodao je da Savez sindikata RS podržava proračun za iduću godinu, kojim je predviđeno povećanje plata za radnike koji se financiraju iz proračuna, ali… – Najniža plata koja bi trebala biti zaštitna kategorija će biti definirana krajem ove godine i to je jako mali iznos za pristojan život, ma koliko ona iznosila.

Ono što je strašno u ovoj situaciji jeste da službena statistika pokazuje da je oko 120.000 radnika s platom do 600 maraka – istaknuo je Gnjatić. Saša Trivić, predsjednik Unije udruge poslodavaca RS, rekao je da je za njih najvažnija mjera rasterećenje oporezivanja rada, a što su i predlagali.

– Ono što je evidentno plate u gospodarstvu su rasle pet do sedam posto, tako da uz ovih 15 do 20 maraka, što je dala Vlada, očekujemo da moraju i poslodavci dati minimalno bar toliko, a vjerovatno i više. Mi smo rekli da prosječna plata u RS treba da raste od 70 do 100 KM na godišnjoj razini. Nema poslodavca koji neće dati još bar 30 do 40 maraka – rekao je Trivić, prenosi Capital.